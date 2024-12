Unterhaltsame Auftaktsendung „Find The Liar, Mittermeier“: Wie gut lügt Christine Neubauer? Saß Christine Neubauer in der Hamburger Herbertstraße im Fenster? Das gilt es unter anderem in der neuen Rateshow „Find The Liar, Mittermeier“ mit Gastgeber Michael Mittermeier herauszufinden.