14.08.2020 13:35 Uhr

Joseph Gordon-Levitt wünscht sich mehr Empathie

US-Schauspieler Joseph Gordon-Levitt würde der Welt gerne mehr Empathie verleihen.

US-Schauspieler Joseph Gordon-Levitt (39, „Inception“, „(500) Days of Summer“) hat eine konkrete Vorstellung, welche übermenschliche Fähigkeit er den Menschen mitgeben würde. „Mir gefällt Einfühlungsvermögen als Superpower.“

Mehr Empathie für andere

„Sehen, hören, fühlen und schmecken aus der Perspektive von jemand anderem? Ich glaube, daraus könnten wir alle viel lernen“, sagte Gordon-Levitt in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur zu seinem neuen Film „Project Power“, der ab heute bei Netflix zu sehen ist.

In der Mischung aus Cop-Thriller und Sci-Fi-Drama beim Streamingdienst Netflix geht es um einen Pharmakonzern, der Pillen herstellt, die den Menschen für fünf Minuten eine übermenschliche Fähigkeit verleihen – ohne dass sie vorher wissen, welche es ist.

Story-Details zu „Project Power“

Auf den Straßen von New Orleans macht eine geheimnisvolle neue Pille von sich reden, die angeblich Superkräfte verleihen soll, die bei jedem anders ausfallen. Der Haken ist allerdings, dass man erst mehr weiß, wenn man sie genommen hat. Während einige also unverwundbar werden, sich unsichtbar machen können oder extrem stark werden, zeigt sich bei anderen mitunter eine tödliche Wirkung.

Als die Pille jedoch zu einem extremen Anstieg der Kriminalitätsrate führt, schließt sich ein Polizist (Joseph Gordon-Levitt) mit einem jungen Dealer (Dominique Fishback) und einem ehemaligen Soldaten mit geheimer Vendetta (Jamie Foxx) zusammen, um die Gefahr mit ihren eigenen Waffen zu bekämpfen. Das bedeutet aber auch, um die Gruppe zu finden und aufzuhalten, die diese Pille entwickelt hat, müssen sie selbst ebenfalls das gefährliche Produkt schlucken.

