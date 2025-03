Film Joseph Quinn: ‚Avengers: Doomsday‘-Dreharbeiten waren ’sehr erfüllend‘

Joseph Quinn attends the Los Angeles premiere of A24's Warfare - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.03.2025, 16:00 Uhr

Der 31-jährige Schauspieler wird die Rolle des Johnny Storm/Human Torch in dem Blockbuster von 2026 spielen, nachdem er im kommenden Film ‚Die Fantastischen Vier: Erste Schritte‘ sein Debüt im Marvel Cinematic Universe (MCU) gegeben hat.

Quinn sprach jetzt darüber, wie es war, sich eine Rolle in einem so bedeutenden Film gesichert zu haben.

Quinn erklärte in einem Interview mit dem ‚Hollywood Reporter‘: „Es ist sehr erfüllend. Es ist eine große Erleichterung, dass sie uns für ‚Avengers‘ zurückhaben möchten. Wir hatten viel Spaß bei den ‚Fantastic Four‘ und haben noch einiges vor uns – sie sind eine wunderbare Truppe brillanter, großartiger Schauspieler.“ Joseph, der neben seinen ‚Die Fantastischen Vier: Erste Schritte‘-Co-Stars Pedro Pascal, Vanessa Kirby und Ebon Moss-Bachrach als ein Teil der Besetzung von ‚Avengers: Doomsday‘ angekündigt wurde, fügte hinzu, darüber erleichtert zu sein, dass seine Beteiligung an dem Film nicht länger ein Geheimnis bleiben müsse. Der Darsteller sagte: „Na ja, man weiß ja nie, denn wir sind neu in der MCU-Welt … Deshalb ist es schön, dass sie uns wieder mit dabeihaben wollen – es ist ja nicht so, als hätten wir alles komplett niedergebrannt!“ ‚Die Fantastischen Vier: Erste Schritte‘ folgt dem titelgebenden Team bei seinem Versuch, seine Pflichten als Superhelden und seine familiäre Bindung unter einen Hut zu bringen, während es gleichzeitig die Erde vor Galactus und dem Silver Surfer verteidigt.