08.01.2021 15:10 Uhr

Josephine und Vincent von Dänemark: Neue Fotos zum 10. Geburtstag

Josephine und Vincent von Dänemark feiern Geburtstag. Zu diesem Anlass veröffentlicht das Königshaus Fotos und die Monogramme der Zwillinge.

Der dänische Königspalast hat ganze neun neue Fotos von den Zwillingen, Prinzessin Josephine und Prinz Vincent, anlässlich ihres 10. Geburtstags am 8. Januar veröffentlicht. Auf Instagram sind die beiden erst zusammen auf drei Fotos zu sehen. Gekonnt posieren sie für die Kamera, einmal lässig, dann liebevoll und zuletzt frech. Er trägt ein weißes Hemd und eine blaue Hose, sie einen gelb-weißen Hosenanzug und offenbar seit neuestem einen braunen Longbob mit Mittelscheitel.

Dazu heißt es im Kommentar: „Ihre Königlichen Hoheiten Prinz Vincent und Prinzessin Josephine haben Geburtstag und werden heute 10 Jahre. Anlässlich ihres Geburtstags hat das Kronprinzenpaar das Vergnügen, neue Bilder des Prinzen und der Prinzessin zu teilen. Die Zwillinge kamen heute vor 10 Jahren im Rigshospitalet in Kopenhagen im Abstand von 26 Minuten zur Welt. Prinz Vincent um 10:30 Uhr und Prinzessin Josephine um 10:56 Uhr. Ihre Königlichen Hoheiten wurden am 14. April in der Holmenskirche getauft und erhielten die Namen Vincent Frederik Minik Alexander und Josephine Sophia Ivalo Mathilda.“

Monogramme und Solo-Fotostrecken

Die nächste kleine Fotostrecke gehört Prinz Vincent allein. Auch für diese Fotos blickte er lächelnd bis nachdenklich drein. Dazu präsentiert der Palast ein Monogramm: „V“ für Vincent und darüber die königliche Krone. Und auch das Monogramm von Josephine, ein „J“ mit Krone darüber, wurde samt drei Solo-Fotos enthüllt. „Die Monogramme wurden von der Grafikdesignerin Charlotte Séborg Ohlsen entworfen, mit technischer Unterstützung des Grafikdesigners Mads Quistgaard und der Grafikdesignerin Cecilie Kirkeskov Knudsen“, lässt der Palast in der Kommentarspalte wissen.

Vincent und Josephine von Dänemark sind die Kinder von Kronprinz Frederik (52) und seiner Frau, Kronprinzessin Mary (48), und die jüngeren Geschwister von Prinz Christian (15) und Prinzessin Isabella (13).

(ili/spot)