Stars Josh Allen: Hochzeit war die richtige Entscheidung

Josh Allen and Hailee Steinfeld - 14th Annual NFL Honors - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2025, 09:00 Uhr

Josh Allen ist glücklich, Hailee Steinfeld als seine Frau an seiner Seite zu haben.

Der Quarterback der Buffalo Bills (29) gab der Schauspielerin bei einer Zeremonie in Malibu, Kalifornien, im vergangenen Monat das Ja-Wort. Nun hat er sich über sein Eheleben geäußert und verraten, dass die Heirat „die wichtigste Entscheidung“ seines Lebens war. Auf die Frage nach seinen Erfolgen im Jahr 2025 sagte Josh den Reportern bei einer Pressekonferenz: „Sie waren alle groß. Keine andere als die Heirat mit meiner besten Freundin. Sie macht alles einfacher. Ich konzentriere mich nicht wirklich auf die anderen Dinge, das war die wichtigste Entscheidung in meinem Leben, und ich habe die richtige getroffen.“

Das Paar wurde zum ersten Mal im Jahr 2023 miteinander in Verbindung gebracht. Im vergangenen gaben die beiden dann via Instagram ihre Verlobung bekannt und am 31. Mai heirateten Josh und Hailee schließlich in Malibu. Zuvor hatte das Paar bereits über seine Verlobung gesprochen, wobei Hailee verriet, dass der Antrag des NFL-Stars sie überraschte. Auf die Frage, ob sie geahnt habe, dass Josh ihr die Frage stellen würde, sagte der ‚Sinners‘-Star gegenüber ‚Who What Wear‘: „Oh mein Gott, nein! Man redet mit seinen Freundinnen darüber und sagt: ‚Ich will es einfach nicht wissen‘.“ Sie fügte über den Antrag hinzu: „Es war magisch. Das ist das Wort.“ Und Hailee freute sich auch darüber, dass Josh dafür sorgte, dass sie dem Anlass entsprechend gekleidet war.