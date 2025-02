In New Orleans Josh Allen und Hailee Steinfeld feiern Red-Carpet-Debüt

Josh Allen und Hailee Steinfeld in New Orleans. (hub/spot)

SpotOn News | 07.02.2025, 08:52 Uhr

NFL-Star Josh Allen und Schauspielerin Hailee Steinfeld haben ihr Debüt auf dem roten Teppich bei den "NFL Honors" gegeben.

Hailee Steinfeld (28) und Josh Allen (28) sind das erste Mal gemeinsam über den roten Teppich gelaufen. In New Orleans zeigte sich das Paar, das sich vor zwei Monaten verlobt hat, bei den "NFL Honors". Bei dem Event im Vorfeld des Super Bowls, der am 9. Februar stattfindet, präsentierte die Schauspielerin und Sängerin ein elegantes, trägerloses Samtkleid in Schwarz.

Video News

Zu dem Outfit, das bis zu den Fußknöcheln reichte, kombinierte die 28-Jährige schwarze, spitze Pumps sowie eine diamantene Halskette, Ohrstecker und ihren neuen Verlobungsring. Ihre Haare ließ sie offen aus einem tiefen Seitenscheitel über ihre Schultern fallen. Football-Star Allen trug an ihrer Seite einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte.

Verlobung im November

Die beiden hatten im November ihre Verlobung verkündet. Das Paar enthüllte die Neuigkeiten damals in einem gemeinsamen Posting auf Instagram. Zu einem Foto vom Antrag hieß es im Kommentar lediglich: "22.11.24". Damit verrieten Hailee Steinfeld und Josh Allen wohl den Tag des Antrags. Das Bild dazu zeigt das Paar küssend unter einem üppigen Blumenbogen, umringt von zahlreichen Kerzen. Vor einem Sonnenuntergang über dem Meer kniete Allen vor seiner Partnerin.

Die Schauspielerin und der NFL-Star wurden erstmals im Mai 2023 miteinander in Verbindung gebracht, als sie US-Medienberichten zufolge bei einem Sushi-Date in New York City gesehen wurden. Im Oktober 2023 zeigte das Paar sich dann bei einem NHL-Spiel im KeyBank Center in Buffalo. Bei dem Spiel wurden Steinfeld und Allen zusammen auf der Tribüne fotografiert.

Hailee Steinfeld startete ihre Schauspielkarriere bereits in jungen Jahren, sie ist unter anderem bekannt aus Filmen wie "Pitch Perfect 2", "Pitch Perfect 3", "Bumblebee" oder der Serie "Hawkeye". Josh Allen läuft als Quarterback für die Buffalo Bills in der NFL auf.