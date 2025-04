Stars Josh Duhamel lebt sein bestes Leben abseits des Stromnetzes

29.04.2025

Josh Duhamel findet es „großartig“ für seine Kinder, dass sie ein genügsames Leben haben und abgeschaltet vom Stromnetz leben.

Der 52-jährige Schauspieler, der mit seiner Ex-Frau Fergie den 11-jährigen Sohn Axl und mit seiner jetzigen Frau Audra Mari den 15 Monate alten Shepherd hat, betonte, dass der Umzug in eine Hütte in Minnesota seinen Kindern ermöglicht, Dinge zu lernen, zu denen sie in Los Angeles nie die Gelegenheit gehabt hätten.

Er erzählte Fox ‚News Digital‘: „Wir hatten einen Baum, der im Winter umgestürzt ist. Wir mussten ihn zersägen und das Holz stapeln. In Los Angeles macht er das nicht, und er tut es irgendwie widerwillig, aber er wird dankbar sein, denn eines Tages wird er all diese Dinge tun müssen, und ich denke, dass es diese kleinen Lektionen sind.“ Duhamel fügte hinzu: „Shepherd ist 15 Monate alt, er wird dasselbe tun, und ich denke, dass diese Dinge einfach dazu beitragen, denn wir sind hier 40 Meilen von allem entfernt, es gibt nichts. Wenn wir hier draußen sind, müssen wir so ziemlich für uns selbst sorgen. Diese Kinder müssen also lernen, wie man so etwas macht, und das können sie in L.A. nicht tun.“

Der ehemalige ‚All My Children‘-Star hat auch festgestellt, dass sein „Blutdruck sinkt“, sobald er nach Hause kommt, und dass er in der Lage ist, die Grundlagen des Überlebens zu „ergründen“. „Sobald ich hier draußen bin, fällt mein Blutdruck ab. Es geht nicht um mein Telefon. Es geht um nichts anderes, als sicherzustellen, dass wir das haben, was wir zum Überleben brauchen. Es ist ja nicht so, dass wir von der Hand in den Mund leben. Wir sorgen dafür, dass wir genug Lebensmittel und so haben“, so der Darsteller weiter.