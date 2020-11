29.11.2020 12:05 Uhr

Josh Duhamel mit hinreißendem Tribut an seine Ex Fergie

Josh Duhamel wurde von seiner Ex-Frau Fergie dazu ermutigt, sich als Regisseur zu probieren.

Mit der Komödie „Buddy Games“, die am 28. Januar nächsten Jahres erscheint, feiert der Schauspieler sein Regiedebüt. Dazu wäre es ohne die Black Eyed-Peas-Musikerin womöglich nie gekommen.

Lob für die Ex

„Der Film reicht um die vier Jahre zurück, als ich ihn erstmals schrieb. Und Fergie war diejenige, die sagte ‚Weißt du was? Du kannst Regie führen. Du kannst es tun‘“, berichtet der 48-Jährige. Dafür werde er seiner einstigen Partnerin auf immer dankbar sein. „Als wir den Abspann machten, meinte ich ‚Wisst ihr was? Ich werde Fergie ein kleines Lob aussprechen, weil sie jemand war, der mir sagte, dass ich es tun sollte‘“, zollt er der Sängerin in der „Today Show“ Tribut.

Ehe-Aus 2017

Josh Duhamel selbst habe an seinen eigenen Fähigkeiten gezweifelt. „Ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich es konnte.“

Das einstige Traumpaar hatte im September 2017 sein Ehe-Aus bekannt gegeben. Zusammen haben sie einen siebenjährigen Sohn namens Axl. Trotz Trennung verstehen sich die Stars nach wie vor super. „Wir lieben unser Kind einfach und wollen nur das Beste für ihn. Wir haben viel Liebe füreinander und es gibt keinen Grund, nicht das Beste zu geben, um unser Kind großzuziehen“, erklärt der „Las Vegas“-Star. (Bang)