Stars Josh Duhamel sieht sich seit Scheidung von Fergie als ‚unvollendet‘

Bang Showbiz | 11.04.2025, 09:00 Uhr

Josh Duhamel sieht sich seit seiner Scheidung von Fergie als „work in progress“.

Der 52-jährige Schauspieler trennte sich 2019 nach einem Jahrzehnt Ehe von der ehemaligen ‚Black Eyed Peas‘-Sängerin Fergie, mit der er den 11-jährigen Sohn Axl hat. Er betonte jetzt aber gegenüber dem Magazin ‚Parade‘, dass es derzeit „sehr wenig Konflikte“ zwischen ihnen gebe.

In den letzten Jahren hat der ehemalige ‚All My Children‘-Star die ehemalige Miss World America Audra Mari geheiratet – mit der er den 15 Monate alten Shepherd zusammen hat – und sie leben in Minnesota in einem Haus, das er selbst gebaut hat. Er scherzte, dass es in diesem Alter in zwei Richtungen gehen könnte, Vater von zwei Kindern zu sein. Er sagte: „Entweder wird es mich jung halten, oder es wird mich sehr schnell altern lassen. Ein Grund, warum ich mein Haus in Minnesota tief im Wald gebaut habe, ist, dass es von allem entfernt ist.“ Das nächste Geschäft sei 65 Kilometer entfernt und in seinem angelegenen Zuhause ginge es vor allem darum, dass sich alle umeinander kümmern, Erinnerungen schaffen, Zeit mit Familie und Freunden verbringen. „Man hat wirklich die Chance, zu den Grundlagen zurückzukehren. Du wirst nicht von all diesen anderen Ablenkungen verzehrt. Wenn man da draußen ist, geht es wirklich darum, Spaß zu haben, dafür zu sorgen, dass es alle warm haben, jeder etwas zu essen und zu trinken hat. Es hat etwas an sich, das die Seele in vielerlei Hinsicht erfüllt.“

Josh ist auch fest entschlossen, dass seine Söhne eines Tages das Grundstück übernehmen werden, auf dem er gebaut hat, und hat dafür gesorgt, dass sein Ältester nicht in seine Geräte vertieft ist, wenn er zu Besuch ist. Er sagte: „Mein Sohn wird für immer Erinnerungen an diesen Ort haben. Er ist nicht auf seinem iPad, wenn er da draußen ist. Er sitzt mit mir im Boot, oder er spielt Fußball am Strand, oder er ist da draußen im Wald und macht das, was ich tue.“ Wenn Baby Shepherd alt genug ist, soll es für ihn genauso sein. „Eines Tages hoffe ich, dass ich das an sie weitergeben kann, damit sie es mit ihren Kindern teilen können. Es ist mir wirklich wichtig, dass sie das haben. Es geht nicht nur darum, all die Annehmlichkeiten und den Luxus zu haben, an den wir uns so gewöhnt haben. Es geht wirklich um die Familie. Es geht um das Vermächtnis.“