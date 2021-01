21.01.2021 17:56 Uhr

Josh Hartnett ist zum dritten Mal heimlich Vater geworden

Josh Hartnett ist still und heimlich zum dritten Mal Vater geworden. Der 42-jährige Filmstar, der vor allem aus Filmen wie "Pearl Harbor", "Black Hawk Down" oder "40 Tage und 40 Nächte" bekannt ist, hält sein Privatleben bekanntlich aus der Öffentlichkeit heraus.

Doch nun hat Josh Hartnett in einem Interview verraten, dass er und seine Partnerin Tamsin Egerton wieder Eltern geworden sind – es ist bereits Kind Nummer 3. „Das, worauf ich am meisten stolz bin, ist, dass ich ein dreifacher Vater bin und eine gute Beziehung zu meiner Partnerin und ein großartiges Familienleben habe”, plaudert er im Gespräch mit dem „Mr Porter“-Magazin aus.

„Eine Flasche Wein greifen und schlafen gehen“

Über die Herausforderung, drei kleine Kinder inmitten des Coronavirus-Lockdowns aufzuziehen, scherzte er, dass er am Ende eines jeden Tages „nach einer Flasche Wein greifen und schlafen gehen“ möchte.

„Wir haben versucht, sie so gut wie möglich zu beschäftigen, aber es ist eine Menge Arbeit und es nimmt uns beide den ganzen Tag in Anspruch und am Ende wollen wir nur noch nach einer Flasche Wein greifen und schlafen gehen“, so Hartnett.

Er hält alles geheim

Genauere Details zum jüngsten Nachwuchs hat der Schauspieler jedoch nicht verraten. Weder sind die Namen seiner drei Sprösslinge bekannt noch wann Tamsin ihr drittes Kind entbunden hat. Die beiden älteren Kinder kamen 2015 und 2017 auf die Welt. (Bang)