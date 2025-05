Stars Josh Hartnett versucht ‚wie verrückt‘, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen

Bang Showbiz | 12.05.2025, 11:00 Uhr

Der Hollywood-Star findet es nicht einfach, Familienvater und Schauspieler zu sein.

Josh Hartnett will „so viel Zeit wie möglich“ mit seiner Familie verbringen.

Der 46-jährige Schauspieler kann eine äußerst erfolgreiche Hollywood-Karriere aufweisen, doch er bemüht sich, seine beruflichen Ambitionen mit dem Familienleben in Einklang zu bringen.

Der Filmstar – der mit seiner Frau Tasmin Egerton vier Kinder großzieht – enthüllte gegenüber ‚Us Weekly‘: „Ich jongliere wie verrückt. Ich bin viel zu Hause. Ich habe in den letzten 18 Monaten nur einen Film gedreht. [Meine Frau und ich] haben ein Baby bekommen. Ich wollte so lange wie möglich zu Hause bei dem Baby sein, also war ich 13 Monate lang nach der Geburt daheim.“

Gleichzeitig betonte Josh, dass er sich am Set zu hundert Prozent seinen Filmprojekten widme. „Wenn ich dann weg bin, will ich auch, dass es sich lohnt. Und ich hatte wirklich großes Glück, mit großartigen Leuten zu arbeiten und Filme zu machen, die auch gesehen werden. Es fühlt sich an, als würde ich viel mehr machen, als ich tatsächlich tue“, erklärte er.

Anfang des Monats verriet der ‚Pearl Harbour‘-Darsteller, dass er wegen seiner amerikanischen Herkunft oft von seiner Rasselbande geneckt wird. Josh lebt mit seiner Familie in Großbritannien – und seine Kids lassen keine Gelegenheit aus, den Star auf den Arm zu nehmen. „Meine Kinder machen sich ständig über mich lustig, weil ich Amerikaner bin – ich bin der Einzige in unserem Haus. Ich bin ein Ausländer in meinem eigenen Zuhause“, scherzte er in der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘.