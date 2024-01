Film Josh Hutcherson: ‚Five Nights at Freddy’s 2‘ in Arbeit

Bang Showbiz | 09.01.2024

Josh Hutcherson bestätigte, dass es Pläne für ‚Five Nights at Freddy’s 2‘ gibt.

Der 31-jährige Schauspieler, der in der letztjährigen Blockbuster-Filmadaption des Horror-Videospiels den Nachtwächter Mike Schmidt spielt, verriet, dass das Team „so schnell wie möglich“ mit der Arbeit an einem zweiten Film anfangen möchte, wobei die Chefs derzeit an der Handlung arbeiten.

Der Regisseur verriet in einem Interview gegenüber ‚Variety‘: „Ich weiß, dass sie gerade dabei sind, diese Geschichte auf den Punkt zu bringen, und sie wollen so schnell wie möglich damit loslegen. Natürlich sind die Fans großartig und bleiben hartnäckig. Für mich war das so cool und phänomenal, ein Teil davon zu sein.” Hutcherson gab zu, dass alle Beteiligten zwar voller Hoffnung in Hinblick auf die Reaktionen auf den Streifen waren, aber von der Art und Weise, wie der Film bei den Fans ankam, überwältigt gewesen seien. Der Filmemacher fügte hinzu: „Wir haben gehofft, dass es das Publikum ansprechen würde, aber ich denke nicht, dass irgendjemand, nicht einmal auf unserer Seite, damit rechnete, dass es echt so ansprechend sein würde, wie es der Fall war. Ich kann es kaum erwarten, wieder ans Set zu gehen. Emma Tammi, unsere Regisseurin, ist fantastisch gewesen und es hat so viel Spaß gemacht, in dieser Welt mitspielen zu können. Ich bin gespannt, was sie als nächstes geplant haben.“ Blumhouse hat zwar offiziell noch kein Sequel des Horrorfilms angekündigt, wobei es aber so scheint, als wäre eine Fortsetzung nach dem großen Erfolg des Originals durchaus in Planung.