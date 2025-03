Film Josh Hutcherson wünscht sich Rückkehr zu ‚Die Tribute von Panem‘

Josh Hutcherson - November 2019 - Photoshot - Go Campaign Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.03.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler will seine Rolle des Peeta Mellark in der Science-Fiction-Reihe wieder aufnehmen.

Josh Hutcherson würde „mit Freude“ zur ‚Die Tribute von Panem‘-Reihe zurückkehren.

Der US-Schauspieler übernahm die Rolle des Peeta Mellark in ‚Die Tribute von Panem – The Hunger Games‘ (2012) sowie den Fortsetzungen ‚Catching Fire‘ (2013), ‚Mockingjay Teil 1‘ (2014) und ‚Mockingjay Teil 2‘ (2015). Nun forderte er Autorin Suzanne Collins auf, einen neuen Roman zu schreiben, der die Geschichte fortsetzt. Der Star würde seine Rolle in einem weiteren Film gerne wieder aufnehmen.

Laut ‚Deadline‘ erklärte er bei der ‚Dream It Con‘ in Paris: „Ich würde mit Freude wieder Peeta spielen. Die Geschichte ist unglaublich. ‚Die Tribute von Panem‘ war unglaublich. Ich finde, Peeta ist eine faszinierende Figur.“ Der 32-Jährige fügte hinzu: „Ich bin neugierig, was zwischen der Gründung seiner Familie und dem Ende der Geschichte passiert ist – einfach um zu verstehen, was in der Welt geschehen ist und wie sie an diesen Punkt gelangt sind.“

Josh betonte: „Aber ich bin dabei. Wenn ihr mit Suzanne Collins sprechen und sie dazu bringen könnt, ein neues Buch zu schreiben – ich bin dabei. Meldet mich an.“

Suzanne Collins veröffentlichte kürzlich ihren fünften Roman der Reihe. ‚Die Tribute von Panem – Der Tag bricht an‘ ist das zweite Prequel nach ‚Das Lied von Vogel und Schlange‘ von 2020. Eine Verfilmung der neuen Geschichte soll im Herbst nächsten Jahres in die Kinos kommen.

Lionsgate-Vorsitzender Adam Fogelson gab kürzlich erste Einblicke in den Film und bezeichnete Suzanne Collins als den „kreativen Nordstern“ des Franchise. In einem Statement sagte er: „Wir könnten uns keine bessere Führung wünschen als eine Partnerin, deren Talent und Vorstellungskraft immer wieder aufs Neue brilliert. Wir wissen, dass ‚Die Tribute von Panem‘-Fans weltweit von der Richtung dieser außergewöhnlichen neuen Geschichte gefesselt sein werden.“