Stars Joshua Jackson bedauert, seine Tochter zum Set von ‚Karate Kid: Legends‘ mitgebracht zu haben

Joshua Jackson - September 2024 - Emmy Awards Celebration - The Music Center - LA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2025, 14:00 Uhr

Joshua Jackson glaubt, dass es „wirklich dumm“ war, seine Tochter zum Set von ‚Karate Kid: Legends‘ mitzunehmen.

Der 46-jährige Schauspieler nahm seine fünfjährige Tochter Juno mit nach Montreal, Kanada – wo der Familien-Action-Streifen von Sony Pictures gedreht wurde – damit sie seinen Bruder sehen konnte. Doch der Ausflug verursachte bei Juno Albträume, nachdem sie mit ansehen musste, wie ihr Vater in einer Kampfszene „verprügelt“ wurde.

Der Hollywood-Star erzählte ‚People‘: „Sie kam für fünf, sechs Tage zu Besuch nach Montreal, weil mein Bruder dort wohnt, es war ein Familienausflug und ich brachte sie an dem Tag mit ans Set, an dem wir die Kampfszene drehten. Das war wirklich dumm. Sie wollte nicht sehen, wie ihr Vater verprügelt wird. Ich glaube nicht, dass ich mir den Film mit ihr zusammen ansehen werde, wenn er im Kino läuft, aber ich denke, in ein paar Jahren werden wir das schon hinkriegen.“

Jackson ist aufgeregt und stolz, dass Juno in ein paar Wochen den Übergangskindergarten abschließen wird, und er freut sich schon auf den Sommer. Der Schauspieler sagte: „Sie macht in ein paar Wochen ihren Abschluss […] und dann haben wir ein Sommercamp, und danach werden wir uns etwas einfallen lassen.“ Joshua hat Juno mit seiner Ex-Frau Jodie Turner-Smith, und er hat bereits über ihre gemeinsame Beziehung als Eltern gesprochen. Der Filmstar, der von 2019 bis 2023 mit Jodie verheiratet war, sagte während eines Auftritts im ‚Dinner’s on Me‘-Podcast: „Ich bin überrascht, wie viel von der Erfahrung der Vaterschaft Selbstheilung ist. Es ist meine Aufgabe, gemeinsam mit meiner Ex-Frau, alles zu tun, was wir können, um dich zu nähren, dich zu kultivieren und dir alle Werkzeuge zu geben, die du im Leben brauchst. Aber es ist mir nicht entgangen, dass ich die Gelegenheit bekomme, die Liebe eines Vaters auf eine Art und Weise zu erfahren, wie ich sie nie erfahren habe.“