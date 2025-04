Stars Joshua Jackson: Er steht Katie Holmes immer noch ’sehr nahe‘

Joshua Jackson - September 2024 - Emmy Awards Celebration - The Music Center - LA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2025, 11:00 Uhr

Der Star sprach darüber, dass er der Darstellerin auch heute noch immer 'sehr nahestehen' würde.

Joshua Jackson sprach darüber, dass er Katie Holmes auch heute noch immer „sehr nahestehen“ würde.

Der 46-jährige Schauspieler war Ende der 1990er-Jahre mit Katie liiert, als die Stars zusammen in der Erfolgsserie ‚Dawson’s Creek‘ mitspielten.

Und jetzt verriet der Darsteller, dass er und seine ehemalige Kollegin auch nach all den Jahren, obwohl sie keinen regelmäßigen Kontakt mehr haben, weiterhin ein sehr gutes Verhältnis zueinander hätten. Joshua erklärte in einem Gespräch im ‚Dinner’s On Me‘-Podcast gegenüber ‚Modern Family‘-Star Jesse Tyler Ferguson: „Busy [Philipps] und Michelle [Williams] stehen sich sehr, sehr nahe. Und Katie und ich stehen uns sehr nahe. Man telefoniert aber nicht jeden Tag.“ Joshua und Katie hatten sich im Jahr 1999 getrennt. Holmes war mit Tom Cruise verheiratet, während Jackson heute mit seiner Ex-Ehefrau Jodie Turner-Smith eine fünfjährige Tochter hat. ‚Dawson’s Creek‘ war von 1998 bis 2003 gelaufen und handelte in sechs Staffeln und insgesamt 128 Folgen vom Leben einer Gruppe von Freunden in der fiktiven Stadt Capeside in Massachusetts von der Highschool bis zum College.