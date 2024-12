Drittes Kind durch Adoption Joss Stone: Steiniger Weg zur Adoption von Sohn Bear

Joss Stone hat bereits zwei leibliche Kinder. (eyn/spot)

SpotOn News | 16.12.2024, 20:15 Uhr

Joss Stone spricht in einem Interview über die schwierige Adoption ihres dritten Kindes. Bevor sie ihren Sohn Bear in den Armen halten konnten, waren einige Adoptionsversuche der Sängerin und ihres Mannes gescheitert.

Joss Stone (37) und ihr Ehemann Cody DaLuz haben Ende November durch Adoption ihr drittes Kind willkommen geheißen. Doch der Weg bis zu ihrem Sohn Bear war nicht einfach, wie die Sängerin dem US-amerikanischen "People"-Magazin verraten hat. "Wir haben schon so lange davon geträumt und versuchen seit über anderthalb Jahren zu adoptieren. Und einige Adoptionen sind gescheitert", erklärte Stone.

"Es gab Momente, in denen wir auserwählt waren, aber wir konnten es nicht mehr rechtzeitig schaffen. Es sind viele Dinge passiert, und man hat das Gefühl, dass es nicht klappen wird", so die Musikerin weiter. Unter anderem seien sie auf eine Betrügerin hereingefallen, die nur Geld kassieren wollte. Dennoch hätten die Eheleute an ihrem großen Wunsch festgehalten.

Adoptionswunsch schon immer stark

Joss Stone und ihr Ehemann seien sich schon immer sicher gewesen, adoptieren zu wollen. "Als ich Cody zum ersten Mal traf, sprachen wir schon in den ersten Wochen unseres Gesprächs darüber", berichtete Stone. Allerdings sei eine anonyme Adaption nichts für sie. DaLuz sei ebenfalls adoptiert und habe daher am eigenen Leib erfahren, wie es ist, "nicht zu wissen, woher man kommt, und das wollten wir für unser Baby nicht". Sie hätten sich daher für den Weg entschieden, sich von der leiblichen Mutter des Kindes als Adoptiveltern aussuchen zu lassen. Auf diese Weise gebe es "Liebe aus allen Richtungen".

Stone und DaLuz haben zusammen bereits zwei leibliche Kinder: Tochter Violet (3) und Sohn Shackleton (2). Ihr adoptierter Sohn Bear macht die Familie jetzt perfekt. "Er ist so süß, und seine leibliche Mutter ist so süß. Sie könnte gar nicht netter sein. Es ist einfach alles perfekt", schwärmte Stone.

Weitere Adoptionen geplant

Diese positive Erfahrung überwiegt jetzt, weswegen die Eheleute auch trotz des steinigen Weges "eine ganze Reihe" weiterer Babys adoptieren wollen. "Hoffentlich wird er nicht das einzige adoptierte Kind in unserer Familie sein. Wir lieben einfach Babys. Ich sage immer: Mehr Kinder, mehr Liebe", betonte Stone.

Joss Stone wurde durch ihre kraftvolle Soulstimme bekannt. Neben Amy Winehouse (1983-2011) und Duffy (40) zählt sie zu den populärsten Soul-Pop-Sängerinnen des 21. Jahrhunderts. Zu ihren größten Hits gehören "You Had Me" und "Tell Me 'Bout It".