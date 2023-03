Rückzug aus Musikbranche Judas Priest: Ozzy Osbourne hat die richtige Entscheidung getroffen!

Ozzy Osbourne at Comic Con San Diego July 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.03.2023, 10:00 Uhr

Judas Priest-Sänger Rob Halford glaubt, dass Ozzy Osbourne die richtige Entscheidung getroffen hat, sich von Tourneen zurückzuziehen.

Die ‚Breaking the Law‘-Rocker sollten die Black Sabbath-Legende später in diesem Jahr in Europa, Großbritannien und Irland unterstützen, aber letzten Monat bestätigte er, dass er die Live-Auftritte aufgrund anhaltender gesundheitlicher Probleme einstellen würde.

„Er hat die richtige Entscheidung getroffen“

Im Rückblick auf die Neuigkeiten sagte Rob dem ‚Metal Hammer‘-Magazin: „Es war schrecklich für ihn, diese wichtige – und, um ehrlich zu sein, richtige – Entscheidung treffen zu müssen. Er hat die richtige Entscheidung getroffen. Ich glaube nicht, dass er sich eine Sache antun wollte, bei der man nur denkt, ‚Okay, wir werden es versuchen‘, nur um dann nach ein paar Shows alles abzusagen. Obwohl es viel Liebe für ihn und viel Fürsorge und Verständnis gibt, habe ich gesehen, was die britischen Metal-Maniacs gesagt haben und genau so empfinde ich auch: Leg die Füße hoch, du hast es verdient!“

Ozzy kann weiterhin nicht auf Tour gehen

Obwohl Rob seit der herzzerreißenden Ankündigung nicht mehr mit Ozzy gesprochen habe, schrieb er ihm nach seinem jüngsten Grammy-Erfolg eine SMS und lobte sein Vermächtnis in der Rockwelt. Er fügte hinzu: „Er hat so viel für seine Fans getan und wir alle wissen, wie schlecht er sich fühlt, wenn er absagen muss, weil er für diese Fans lebt.“

Ozzy – bei dem 2003 Parkinson diagnostiziert wurde und der 2019 einen schweren Sturz, eine Nackenoperation und andere medizinische Probleme erlitt – bestätigte letzte Woche, dass er nicht mehr „körperlich in der Lage“ sei, auf Tour zu gehen, da er sich immer noch von den Wirbelsäulenoperationen erhole.