Film Judd Apatow hofft auf Revival von Komödien mit Altersfreigabe

Judd Apatow - January 2020 - Famous - Directors Guild of America Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2025, 11:00 Uhr

Der Regisseur wünscht sich ein Comeback von pikanten Komödien wie 'Hangover' oder 'Beim ersten Mal'.

Judd Apatow ist der Meinung, dass eine Komödie mit Altersfreigabe immer noch ein großer Kassenschlager sein könnte.

Der US-Regisseur hat im Laufe seiner Karriere Filme wie ‚Jungfrau (40), männlich, sucht…‘ und ‚Beim ersten Mal‘ inszeniert. Außerdem war er als Produzent unter anderem für die Komödien ‚Superbad‘, ‚Brautalarm‘ und ‚Stiefbrüder‘ verantwortlich. Obwohl das Filmgenre schon bessere Tage gesehen hat, ist der 57-Jährige davon überzeugt, dass sich das schnell wieder ändern könnte.

Es brauche nur „eine Person mit einer großartigen Idee“, um das Genre wiederzubeleben. Im Gespräch mit ‚Variety‘ erklärt Judd: „Diese Dinge schwanken irgendwie hin und her. Wenn jetzt jemand etwas so Lustiges wie ‚Hangover‘ machen würde, würde es eine Milliarde Dollar einspielen, und jeder würde versuchen, es zu tun. Es schwankt und es fließt, und hoffentlich fließt es bald.“

Judd denkt nicht, dass es heute schwerer ist, Komödien zu machen, weil der Druck zur politischen Korrektheit besteht. „Ich glaube nicht, dass es ein inhaltliches Hindernis gibt“, betont er.

Stattdessen deutet der Hollywood-Star an, dass sich Studios derzeit auf breite und „sehr visuelle“ Projekte konzentrieren. „Sie neigen dazu, Dinge zu machen, die in Asien gut ankommen. Werden die Leute das auch in Bulgarien mögen? Komödien sind in Amerika sehr populär“, erklärt er. Doch nicht jeder Film müsse zum weltweiten Hit werden. „Eine Komödie muss nicht immer so sein. Eine Komödie ist nicht wie ein Actionfilm“, sagt der Drehbuchautor.