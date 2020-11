28.11.2020 14:10 Uhr

Jude Law hat die Corona-Pandemie kommen sehen

Briten-Schauspieler Jude Law hat mit einer weltweiten Pandemie gerechnet.

In vielen Filmen wurde bereits eine weltweite Pandemie vorhergesehen. Doch dass so etwas wirklich stattfinden würde, hatte niemand gedacht. Bis auf Schauspieler Jude Law, der einst selbst zu dem 2011 erschienenen Thriller-Cast „Contagion“ gehörte.

„Die Frage war nicht ob, sondern wann“

In einem Interview mit dem ‘GQ‘-Magazin erklärte der 47-Jährige jetzt, dass er Vorahnungen bei den Dreharbeiten gehabt habe. Und auch Experten, die dazu geholt worden waren, hätten schon längst mit solch einer Katastrophe gerechnet. „Die Frage war nicht ob, sondern nur wann,“ erklärte Law jetzt. Als Anfang des Jahres dann erste Fälle bekannt wurden, habe sich der Amerikaner nicht wirklich gewundert: „Leider war ich nicht sonderlich überrascht.“ Schon damals hätten ihn die Erklärungen der Experten überzeugt: „Es macht einfach Sinn.“

