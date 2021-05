Judi Dench schwärmt vom Komplett-Nacktbaden

Judi Dench

31.05.2021 08:55 Uhr

Die britische Filmlegende Judi Dench ist ein großer Fan des Nacktbadens.

Wer hätte das gedacht: Die Film-Ikone plantscht bevorzugt ganz ohne Badebleidung im Wasser. „Das Gefühl, all deine Kleidung auszuziehen, ist einfach himmlisch“, schwärmt die 86-Jährige. Ausgerechnet ein Film habe ihr den Reiz des Nacktschwimmens verdeutlicht.

Judi Dench und „Ein spätes Mädchen“

„Ich musste es in dem Film ‚Ein spätes Mädchen‘ machen, in einer leidenschaftlichen Szene mit Jeremy Irons, in der sie Sonnencreme auf ihre Nippel gibt und er es ableckt. Und nachdem wir die Szene gedreht hatten, kamen wir heraus und es war Teestunde und die Caterer hatten Baiser gemacht. Das war richtig, richtig schön für uns. Nacktbaden ist sehr gut“, erzählt die Schauspielerin begeistert.

Bloß keine FKK-Strände!

Allerdings kann sich die „James Bond“-Darstellerin nicht vorstellen, sich in aller Öffentlichkeit auszuziehen. FKK-Strände sind wohl daher nichts für Judi Dench. „Ich mache es, weil wir das Glück haben, einen Pool zu haben und du kannst es getrost tun, solange niemand plötzlich vorbeikommt. Ich will nicht dabei erwischt werden“, stellt sie im Interview mit dem „That’s After Life“-Podcast klar. (Bang)