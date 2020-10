16.10.2020 19:20 Uhr

Judith Williams: „Die Schule war für mich eine Katastrophe“

Judith Williams ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau und Investorin. Doch in der Schule war die Königin des Teleshoppings gar nicht so gut, wie sie jetzt verraten hat.

Judith Williams scheint in ihrem Leben alles richtig gemacht zu haben. Nachdem die 49-Jährige einst eine Ausbildung zur Opernsängerin absolvierte, ist sie heute eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Ihr Vermögen wird auf rund 30 Millionen Euro geschätzt. In der Schule hingegen lief es für die „Höhle der Löwen“-Investorin nicht ganz so gut.

Judith Williams musste Klasse wiederholen

Zu Gast in der „Peter Maffay Radio Show“ hat die Beauty jetzt nämlich ausgeplaudert, dass sie damals eher durchwachsen abgeschnitten hat: „Die Schule war für mich eine Katastrophe. Ich habe gedacht, ich komme da nie durch“, so die 49-Jährige. „Ich bin auch einmal sitzen geblieben“, wie sie sogar gestanden hat.

Kritik am Schulsystem

Demnach dürfte Judith also viel Wert darauf legen, dass ihre Töchter Sophia (13) und Angelina (11) brav ihre Hausaufgaben erledigen. Allerdings übte die Familienmutter in Peter Maffays-Show auch scharfe Kritik am Schulsystem hierzulande. „Wir nicht auf das digitale Zeitalter vorbereitet, das längst begonnen hat“, gab Williams zu bedenken.

Schüler werden zu wenig unterstützt

„Du brauchst eine Person, die dich irgendwo beflügelt oder an dich glaubt. Doch da wird zu wenig an den Schulen gemacht“, klingt ganz danach, als wären die meisten Schüler sich selbst überlassen. Doch Judith hat sich vorgenommen, genau das zu ändern: „Sobald ich etwas mehr Zeit in meinem Leben habe, möchte ich in Schulen gehen und die Kinder und Jugendlichen befreien“, kündigte die Geschäftsfrau an.

Bis dahin hilft sie Gründern

Bis dahin wird Judith Williams unter anderem damit zu tun haben, jungen Start-ups auf die Erfolgsspur zu verhelfen. Derzeit ist die Unternehmerin nämlich erneut als Investorin in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. Den kompletten Talk mit Peter Maffay und Judith Williams gibt‘s übrigens am Sonntag von 10:00 bis 12:00 Uhr bei Radio R.SA im Livestream.