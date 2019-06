Judy Garland hätte über Lady Gaga gelacht! Sagt ihre berühmte Tochter

Montag, 17. Juni 2019 16:53 Uhr

Schauspiel-Legende Judy Garland (*1922-†1969) hätte über Lady Gagas (33) neue Version von ‚A Star Is Born‘ gelacht. Das behauptete Garlands Tochter Liza Minnelli (73) in einer US-amerikanischen Fernsehshow.

In einem Interview in der US-amerikanischen Fernsehshow “Entertaiment Tonight” wurde Liza Minnelli gefragt, wie ihre Mutter Judy Garland die neue Version des erfolgreichen Streifens ‚A Star Is Born‘ gefunden hätte. Liza Minnelli, ebenfalls Schauspielerin, ist sich sicher: ihre Mutter würde es komisch finden. „Sie hätte gelacht!” so Minnelli kichernd.

Dennoch ist sich die Tochter von Judy Garland sicher, dass ihre Mutter dem Film eine Chance gegeben hätte und sich ihn zumindest ansehen würde. Weiter machte sich die in Hoolywood geborene Minnelli Gedanken darüber, was ihre Mutter sagen würde, nachdem sie das Remake von ‚A Star Is Born‘ gesehen hätte: “Okay, lass uns gehen! Bis zum Ende großartig!”, vermutet die 73-jährige grinsend.

Lady Gaga in der 3. Version des Musicals

1937 erschien die erste Version des US-Films “A Star Is Born”. Im Jahr 1954 wurde das Musical dann erstmals neu verfilmt. Judy Garland spielte damals eine Hauptrolle. Vergangenes Jahr erschien das aktuellste Remake des Hollywood-Films mit Bradley Cooper (44) und Lady Gaga.