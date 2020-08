16.08.2020 14:05 Uhr

Jürgen Drews über Bienensummen und sexuelle Entdeckungsreisen

Auf der Bühne zieht er eine große Show ab, privat lässt es Jürgen Drews wesentlich ruhiger angehen. Der Party-Sänger ist ein Freund der Bienen.

Schlagerstar und Ballermann-König Jürgen Drews („Ein Bett im Kornfeld“) entspannt am liebsten in seinem eigenen Garten. Das und mehr verriet er jetzt in Interviews im Vorfeld seiner ersten Buchveröffentlichung.

Spaß beim Gärtnern

„Ich habe im Garten viele verschiedene Blumen gepflanzt. Vor allem die, die Bienen anziehen. Das war mir wichtig. Ich liebe es unterm Baum zu sitzen und in der Blütezeit dem Bienensummen zu lauschen. Da sitze ich wirklich stundenlang und höre nur zu“, sagte der 75-Jährige der „Augsburger Allgemeinen“.

Privat habe er mit Partys nichts am Hut, verriet der „König von Mallorca“, der im münsterländischen Dülmen lebt. „Da mache ich dann lieber Sport, oder begleite meine Frau beim Ausritt mit dem Fahrrad.“ Oder er widme sich eben der Gartenarbeit.

Jürgen Drews ist monogam geworden

Seit 25 Jahren ist der Schlagerstar mit seiner fast dreißig Jahre jüngeren Ramona verheiratet. „Wir führen ein sehr erfülltes Leben miteinander“, erklärte die Blondine im Gespräch mit RTL. Und Drews ergänzt: „Ich bin monogam geworden und ich hätte nie gedacht, dass ich damit zurechtkommen würde.“ Für ihn sei es das Wichtigste, wenn man gemeinsam immer mal auf sexuelle Entdeckungsreise gehe: „Es gibt so viele schöne Dinge, die man ausprobieren kann, es ist herrlich. Darüber könnte ich ein Buch schreiben.“

Erste Autobiografie

An diesem Montag ist die Veröffentlichung seiner Autobiografie „Es war alles am besten“ geplant.

Aus Anlass seines 75. Geburtstages veröffentlicht er zum ersten Mal die Geschichte seines bewegten Lebens, erzählt auf über 300 Seiten von den harten Anfängen und den Erfolgen, lacht über manche Pannen und verschweigt auch die Schattenseiten der Branche nicht. Der „König von Mallorca“ lässt seine Fans in seiner großen Autobiografie ganz nah ran: ehrlich, offen, privat, reich bebildert. Rückblickend sagt er mit einem zufriedenen Lächeln: „Ich kann nichts dafür“ – und gerade weil für ihn „alles am besten“ war, verspricht er seinen Fans: „Ich hab noch lange nicht genug!“

