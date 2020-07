Donnerstag, 23. Juli 2020 22:20 Uhr

Jürgen Drews: Welthit-Duett mit Tochter Joelina

Schlagerlegende Jürgen Drews ist einer der hochkarätigen Gäste in der neuen Samstagabendshow "Schlager, Stars & Sterne". Moderiert wird der ganze Open Air Spaß von Florian Silbereisen, quasi der neue Karl Moik des neuzeitlichen deutschen Schlagers

Mit seiner 24 Jahre jungen Tochter singt der selbsternannte „König von Mallorca“ einen US-Country-Klassiker. „We’ve Got Tonight“ wurde von einem Großen der US-Branche geschrieben – Bob Seger, dem König der Country-Balladen. 1983 wurde auch die Version von Kenny Rogers und Sheena Easton zum Welthit und Boyzone-Star Ronan Keating kramte die Nummer 2002 nochmal raus. Doch sämtliche auch spätere Versionen reichen nicht an das Original mit Siegers unverwechselbarer Stimme heran.

Das Duett wird bereits am Freitag (24. Juli) veröffentlicht.

Papa Jürgen lässt sich viel beeinflussen

Joelina nennt sich seit einiger Zeit nur noch „Joedy“, will sich damit musikalisch abkoppeln von ihrem berühmten Vater. Doch offenbar beeinflussen sich beide gegenseitig. Dennoch bekennt sich die hübsche Sängerin zu ihrem Herrn Vater. „Ich zeige meinem Dad meine Songs und er meint: ‚Ich finde das richtig gut, sowas muss ich auch machen'“, erzählte sie im Frühjahr mit „Promipool“. „Dann setzt er sich ins Studio und versucht, einen Song zu schreiben, wie ich ihm gerade vorgespielt habe. Er lässt sich schon extrem viel beeinflussen, was in seiner Hinsicht nicht so gut ist.“

Die sind auch in der Silbereisen-Show dabei

Ganz oben in den Kitzbüheler Alpen startet Florian Silbereisen jedenfalls am Samstag, dem 25. Juli 2020, um 20.15 Uhr live in ORF 2 die große Open-Air-Eurovisionsshow „Schlager, Stars & Sterne – Die große Seeparty in Österreich!“. Am See, auf dem See und im See begrüßt er unter anderem neben Jürgen Drews und dessen Tochter auch Roland Kaiser, Matthias Reim, Ben Zucker, Andy Borg, DJ Ötzi, Thomas Anders, Sarah Lombardi, voXXclub, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Giovanni Zarrella, Melissa Naschenweng, die Nockis, die Draufgänger, Semino Rossi und RockharmoniX.

„Schlager, Stars & Sterne – Die große Seeparty in Österreich!“ am 25. Juli in ORF 2 und in der ARD.