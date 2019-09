Jürgen Klopp: Das lieben auch wir am „Welttrainer des Jahres“

Jürgen Klopp (52) ist seit Jahren einer der erfolgreichsten Trainer des Fußball-Universums. Nicht umsonst wurde er gestern Abend in Mailand von der FIFA zum „Welttrainer des Jahres“ ausgezeichnet. Trotz des Ruhms ist „Kloppo“ nach wie vor ein bodenständiger und sympathischer Kerl. Doch was lieben wir sonst noch am Champions-League-Gewinner von 2019?

Am 23. September erhielt Jürgen Klopp die Auszeichnung zum „Welttrainer des Jahres 2019“. Eine große Ehre für den 52-Jährigen. Doch der Preis ist nicht der erste Titel, den er in diesem Jahr gewann. Am 1. Juni feierte der Schwabe mit seinem Verein FC Liverpool den wohl bisher größten Erfolg seiner bisherigen Trainer-Laufbahn.

Leidenschaft

Mit seinem Team entschied Klopp nämlich zum ersten Mal in seiner Karriere ein Champions-League-Finale für sich. Besonders im äußerst spannenden Halbfinale gegen den FC Barcelona wurde klar: die Trophäe erkämpfte sich der britische Club am Ende nur durch Leidenschaft. Genau diese Leidenschaft für den Fußball zeichnet auch den beliebten Brillen-Träger aus. Ein optimales Vorbild also, um seine Ziele durch Ehrgeiz zu erreichen.

Und auch das sei vermerkt: Der 1,91 Meter Riese eist in Sinnbild dafür, sich von Misserfolgen nicht demotivieren zu lassen. Im Jahr 2018 scheiterte der Trainer mit seinen „Reds“, die er im Oktober 2015 übernommen hatte, im Finale der Königsklasse. Ein Jahr später gelang des dem FC Liverpool schließlich, den begehrten Henkelpott zu gewinnen. Jetzt liegt im ganz Liverpool und halb England zu Füßen.

Klopps Umgang mit Journalisten

Als Coach eines Erstligisten wird der Fußball-Lehrer tagtäglich mit den Medien konfrontiert. Während es seinen Kollegen nach einem verlorenen Spiel ab und an ein dummer oder gar beleidigter Spruch über die Lippen rutscht, ist „Kloppo“ gegenüber der Presse stets freundlich und ja, stets äußerst gelassen.

In der Karriere des vierfachen Familien-Vaters gab es lediglich einen Journalisten, über den der Ex-BVB-Trainer öffentlich ein negatives Wort verlor. Im Jahr 2011 bezeichnete der Fußball-Guru einen Vertreter des „SWR“ nämlich als Seuchenvogel. Der Grund dafür: bei jeder Partie wo der Herr mit dem Mikrofon auftauchte, konnte der 52-Jährige kein Spiel gewinnen. Kloppo hat das also eher scherzhaft gemeint.

Seine bodenständige Art

Und dann das gestern Abend in der Mailänder Scala. In seiner Rede sagte er: „Wir alle hier stehen auf der Sonnenseite des Lebens. Doch es gibt viele Menschen, denen es nicht so geht. Deshalb bin ich stolz, ab heute Teil der ‚Common Goal‘-Bewegung zu sein. Wer‘s nicht kennt, googelt mal.“

Hier die Kurzfassung: Mit der Initiative spenden Profis und Trainer ein Prozent ihres Gehaltes an eine gemeinnützige Organisation, die mit dem Geld soziale, fußballbezogene Projekte unterstützt.

Jürgen Klopp wuchs im beschaulichen Dorf namens Glatten im Schwarzwald auf. Auch heute noch lässt sich der Welttrainer keine Gelegenheit nehmen, um in seine Heimat zu reisen. Dort ist Jürgen vor allem aufgrund von seiner sympathischen Art ein gern gesehener Gast.

Sein Wunschnachfolger

Anstatt in noblen Restaurants der Gegend zu speisen, begnügt sich der berühmte Brillenträger auch gerne mal mit einem bürgerlichen Lokal im Ort. Auf die Frage „Was, wieso essen Sie hier?“ reagiert der Erfolgs-Garant wie immer gelassen. „Ich bin eben auch nur ein Mensch“, berichten Einwohner der Stadt über die Antwort des Vaters von vier Söhnen.

Seine Familie hält der Ex-BVB-Coach jedoch eher aus der Öffentlichkeit zurück. Allerdings ist bekannt, dass Klopp seit 15 Jahren glücklich mit seiner Frau Ulla zusammen ist. Dieser widmete er auch seine Champions-League-Medaille. „Ich bin froh, dass ich meiner Frau die Goldmedaille schenken konnte“, so der Trainer nach dem gewonnenen Finale.

Der Vertrag mit Liverpool läuft übrigens noch bis 2022! Von Plänen, seinen Kontrakt zu verlängern, hat man nix gehört. Aber einen Wunschnachfolger hat er schon benannt: Liverpool-Legende Steven Gerrard (39)!