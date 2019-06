Jürgen Klopp: Urlaub an einem geheimen Ort

Dienstag, 4. Juni 2019 15:20 Uhr

Nachdem Liverpools Erfolgscoach Jürgen Klopp (51) am 1. Juni dieses Jahres erstmals in seiner Trainer-Laufbahn die Champions-League gewinnen konnte, gönnt sich „Kloppo“ nun seinen wohlverdienten Urlaub.

Mehr als dass es “weit, weit weg” gehen soll, wollte der sympathische Fußballlehrer in einem Interview mit der Bild-Zeitung allerdings nicht verraten. So können seine Fans nur rätseln, wohin es den charismatischen Brillenträger zieht. In einem Sky-Interview nach dem gewonnenen Finale, teilte der Trainer des FC Liverpool jedoch mit, dass die gewonnene Medaille Teil seines Urlaubsgepäcks sein wird und wem er die Medaille widmet: nämlich seiner Frau!

Dazu sagte Jürgen Klopp: „Dieses Jahr fahren wir mit der Goldmedaille in Urlaub. Das werden wir genießen. Wenn wir verloren haben, hat meine Familie immer mehr gelitten als ich. Ich bin froh, dass ich meiner Frau die Goldmedaille heute schenken kann.“

Seit 2005 ist Jürgen Klopp mit Ehefrau Ulla verheiratet. Er hat zwei Söhne.

Schon zweimal im Finale

Vor dem grandiosen Sieg vom letzten Samstag scheiterte Jürgen Klopp in zwei Champions-League Finals: 2013 mit Borussia Dortmund und erst im letzten Jahr mit dem FC Liverpool. Die Freude um die gewonnene Goldmedaille dürfte daher umso größer sein! Die Champions-League ist der größte, internationale Vereinswettbewerb Europas und somit wohl die Krönung Klopps bisheriger Trainerkarriere.

Gerüchten zu Folge, soll nun der FC Bayern München Interesse an dem Trainer bekundet haben. Die Fans des FC Liverpools müssen sich allerdings keine Sorgen machen, denn der Trainer bleibt dem englischen Club erhalten, wie er gegenüber der Bild-Zeitung bestätigt: ”Ich habe in Liverpool einen langfristigen Vertrag”. Der aktuelle läuft jedenfalls noch bis 2021.

Öfter mal daheim

Bevor es nun in die Vorbereitung für die kommende Saison geht, hat Jürgen Klopp noch gut 4 Wochen Zeit um fernab des Fan-Trubels Energie zu tanken, um in der anstehenden Saison wieder voll anzugreifen. Dass er dabei über sein Reiseziel schweigt, dürfte dem bodenständigen Trainer aus dem Schwarzwald wohl keiner übel nehmen. Vielleicht stattet „Kloppo“ ja nach dem Urlaub seinem baden-württembergischen Heimatdorf Glatten einen Besuch ab.

Die Einwohner des 1500-Seelen-Dorfs würden sich jedenfalls freuen. Schließlich ist ihr „Kloppo“ ein gern gesehener Gast, der trotz seiner erfolgreichen Karriere auf dem Boden geblieben ist. Bei einem Besuch in seiner Heimat dürfte es also gar nicht so aussichtslos sein den Trainer in Glatten anzutreffen. Der Trainer ist bekannt dafür, in gut-bürgerlichen Restaurants zu essen und beweist dabei wie menschlich und sympathisch er doch ist. (dpa/KT)