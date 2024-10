Mit Tom Holland Juli 2026: Startdatum für „Spider-Man 4“ steht fest

Tom Holland wird 2026 wieder zu "Spider-Man". (eyn/spot)

SpotOn News | 26.10.2024, 12:50 Uhr

Endlich Klarheit für alle "Spider-Man"-Fans: Tom Holland kehrt in absehbarer Zeit in seiner Paraderolle ins Kino zurück. Im kommenden Jahr sollen die Dreharbeiten zu "Spider-Man 4" starten, der Kinostart ist auf 2026 festgesetzt.

Lange haben die Fans gehofft, jetzt steht es fest: "Spider-Man" kommt zurück! Wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet, wird der vierte Teil der Superhelden-Saga mit Tom Holland (28) am 24. Juli 2026 in die Kinos kommen. Das noch unbenannte Projekt von Regisseur Destin Daniel Cretton (45) erscheint damit zwei Monate nach "Avengers: Doomsday", der am 1. Mai 2026 veröffentlicht wird.

Damit folgt die Veröffentlichung einem bestimmten Muster, denn auch der zweite Teil der Reihe, "Spider-Man: Far From Home", kam 2019 zwei Monate nach "Avengers: Endgame" in die Kinos. Der dritte "Spider-Man"-Film mit dem Titel "No Way Home" erschien 2021 und spielte weltweit über eine Milliarde Dollar ein.

Tom Holland verrät Produktionsstart

Schauspiel-Superstar Tom Holland bestätigte am 22. Oktober bei einem Auftritt in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" bereits, dass der neueste Teil der Reihe im kommenden Jahr in Produktion gehen wird. "Nächsten Sommer beginnen wir mit den Dreharbeiten. Alles ist startklar – wir sind fast da", so Holland. Das sei "superaufregend. Ich kann es kaum erwarten."

Der Brite schlüpfte erstmals 2017 in "Spider-Man: Homecoming" in die Rolle des Peter Parker. Die ersten drei Teile der Reihe entstanden noch unter der Regie von Jon Watts (43). Ob Tom Hollands Freundin Zendaya (28), die auch in den Filmen seine Partnerin MJ darstellt, bei der Fortsetzung dabei sein wird, steht noch nicht gesichert fest.