Beauty & Fashion Julia Garner: Sie schwört auf Zitronenwasser

Julia Garner erzählte, dass sie jeden Tag Zitronenwasser trinkt, weil das Getränk ihre Haut mit Feuchtigkeit versorgt.

Die 42-jährige Darstellerin, die in der neuen Werbekampagne für das Gucci Guilty-Parfüm neben A$AP Rock und Elliot Page zu sehen ist, verriet, dass gesunde Haut für sie mit Hydration beginnt und das mit Zitrusfrüchten angereichertes Wasser ihr dabei hilft, ihr einen „erstaunlichen“ Teint zu verleihen.

In einem Interview gegenüber dem britischen ‚ELLE‘-Magazin verriet der ‚Ozark‘-Star: „Man kann sich eine wahnsinnig teure Creme kaufen, aber wenn man nicht genug schläft, nicht genug Wasser trinkt und sich nicht gesund ernährt … […] Was Sie Ihrem Körper hinzufügen, ist tatsächlich wichtiger als all das, was Sie auf ihr Gesicht auftragen. Ich versuche, mich immer gut und gesund zu ernähren. Das funktioniert nicht immer, weil ich auch Junk-Food liebe. Es beginnt immer mit den einfachen Sachen. Was ich jeden Morgen mache, das einen Unterschied für die Haut bewirkt, ist, dass ich immer Zitronenwasser trinke. [Ich mache das] 15 Minuten bevor ich etwas anderes esse, und das lässt die Haut fantastisch aussehen.“ Zusätzlich zu ihrem Hautpflege-Hack findet Julia, dass die Menschen die falschen Prioritäten setzen würden, wenn es um ein gesundes Aussehen geht. „Was Make-up angeht, trage ich immer einen Lippenstift oder einfach nur Wimperntusche auf. Wirklich gute Haut ist mir wichtig. Ich schminke mich immer noch genauso wie zu meiner High-School-Zeit. Ich finde, dass die Leute heutzutage ein wenig zu viel Make-up auftragen“, so der Star weiter.