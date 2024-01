Babypause für die Moderatorin Julia-Niharika Sen vertritt Aline Abboud bei den „Tagesthemen“

Aline Abboud verabschiedet sich in die Babypause. (smi/spot)

SpotOn News | 08.01.2024, 13:08 Uhr

Aline Abboud hat sich in die Babypause verabschiedet. Bei den "Tagesthemen" wird sie nun von Julia-Niharika Sen vertreten. Für die "Tagesschau"-Moderatorin nicht der erste Einsatz als Ersatz.

Aline Abboud (35) verabschiedet sich in die Babypause. Wie der NDR am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gibt, befindet sich die Moderatorin der "Tagesthemen" ab sofort im Mutterschutz. Eine Vertretung für Abboud ist bereits gefunden. Julia-Niharika Sen (56) wird für die Kollegin einspringen.

"Ich finde es toll, bald häufiger auf die spannenden Geschichten hinter den aktuellen – oft komplizierten und manchmal sperrigen – Nachrichten zu schauen", zitiert der NRD Julia-Niharika Sen. "Und ich freue mich darauf, die Themen, die wir in der 'Tagesschau' oft nur kurz anreißen können, zu vertiefen, noch verständlicher zu machen und da, wo es schwierig wird, auch mal nachzuhaken", so die Sprecherin weiter.

Julia-Niharika Sen: Nicht der erste Einsatz als "Tagesthemen"-Vertretung

Julia-Niharika Sen gehört seit 2018 zum festen Moderationsteam der "Tagesschau". Ihre Vertretung von Aline Abboud ist nicht ihr erster Einsatz bei den "Tagesthemen". Bereits 2021 und 2022 sprang sie ein, als die Moderatoren verhindert waren.

Nun wird Sen gemeinsam mit Helge Fuhst (39) die Hauptmoderatoren Jessy Wellmer (44) und Ingo Zamperoni (49) entlasten. Fuhst ist seit 2020 immer wieder als Vertretung aktiv.

Aline Abboud tauscht "Tagesthemen"-Pult mit Wickeltisch

Aline Abboud hatte im September 2023 via Instagram ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. "Die einzige Nachtschicht, auf die ich mich freue", schrieb sie zu dem Bild, auf dem sie mit Babybauch posiert.

Nun werde sie den "Tagesthemen"-Tisch mit dem Wickeltisch tauschen, sagte sie am 7. Januar in ihrer letzten Sendung vor der Pause. Wann Aline Abboud zurückkehren wird, ist noch nicht bekannt.