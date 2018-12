Julia Roberts: Alles über ihr neues Kino-Drama „Ben is back“

Samstag, 29. Dezember 2018 19:46 Uhr

Julia Roberts kehrt auf die große Leinwand zurück. Mit „Ben is back“ greift Regisseur Peter Hedges, der schon die Drehbücher zu „Gilbert Grape“ und „About A Boy“ schrieb, ein brandaktuelles Thema in einer ergreifenden Geschichte auf: Die steigende Zahl von Drogentoten in den USA durch Abhängigkeit infolge von Schmerzmitteln.

Seit der Weltpremiere des Films beim Festival in Toronto von der Kritik gefeiert, lebt die aufwühlende Story vor allem von der grandiosen Julia Roberts, die einmal mehr ihre faszinierende Bandbreite demonstriert. An ihrer Seite glänzt Lucas Hedges, Sohn von Regisseur Peter Hedges und Hollywoods aktuell wohl angesagtester Nachwuchs-Star, dessen Leistung in „Manchester By the Sea“ bereits mit einer Oscar-Nominierung als Bester Nebendarsteller honoriert wurde. Kinostart ist am 10. Januar.

Darum geht’s

Holly Burns (Julia Roberts) ist hin- und hergerissen, als ihr 19-jähriger Sohn Ben (Lucas Hedges) an Heiligabend unverhofft vor der Tür steht.

Die vierfache Mutter möchte nur zu gern glauben, dass ihr Ältester sein Drogenproblem endlich im Griff hat. Aber die Zweifel bleiben.

Vor allem Schwester Ivy (Kathryn Newton) und Stiefvater Neal (Courtney B. Vance) sind skeptisch. Hat er die Familie nicht schon oft genug ins Chaos gestürzt? In den folgenden turbulenten 24 Stunden versucht Holly alles, um ihre Familie zusammenzuhalten und Ben vor sich selbst zu schützen – und findet dabei mehr über sein Leben heraus, als ihr lieb ist …