81. Filmfestspiele von Venedig In Ketten gelegt: Cate Blanchett zeigt sich in funkelndem Top Cate Blanchett hat bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig einen funkelnden Auftritt hingelegt. Die Schauspielerin erschien in einem glitzernden Top aus Ketten. Diese standen schon in vorigen Outfits im Mittelpunkt.