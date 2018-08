Julia Roberts: "... solange jeder gut riecht"

Dienstag, 7. August 2018 19:54 Uhr

Julia Roberts hat verraten, dass es das Geheimnis wahrer Schönheit ist, „gut zu riechen“. Die 50-jährige ‚Pretty Woman‘-Schauspielerin hat kürzlich ihre zweite Kampagne für den Lancôme-Duft ‚La Vie est Belle‘ abgedreht und ist seit 2010 Botschafterin der Marke.

Nun hat sie verraten, dass der Schlüssel zu Schönheit ein guter Duft ist. Dem Magazin ‚People‘ sagte sie: „Ich denke, solange jeder gut riecht und ein Lächeln im Gesicht hat, das ist eine Schönheits-Routine.“ Das Parfüm ist der zweit-meistverkaufte Duft in den USA und das Boulevard-Magazin hat bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Kampagne bekommen, in deren Rahmen man auch wieder das legendäre Lächeln des ‚Notting Hill‘-Stars zu sehen bekommt. Unser Video unten zeigt den bislang bekannten zwei Jahre alten Spot mit Miss Roberts.

Die Fotos von Fotograf Alexi Lubomirski zeigen Roberts in einem langärmligen, weißen Kleid, in dem sie im Regen durch eine geschäftige Straße läuft. Ein anderes Bild zeigt die lächelnde Schauspielerin durch die Linse einer Kamera, während hinter ihr Männer in Anzügen zu sehen sind.

Pretty Woman

Vor kurzem hatte die Oscar-Gewinnerin die Fans während einer Sonderaufführung des Musicals ‚Pretty Woman‘ zu Ehren von Regisseur Garry Marshall überrascht. Er hatte den Film aus dem Jahr 1990 inszeniert, der nun auf der Bühne am New Yorker Broadway wieder zum Leben erweckt wird. Der bereits verstorbene Filmemacher war bis 2016 stark in die Produktion involviert.

In der Musicalversion des Filmklassikers übernimmt Samantha Bark die Rolle der Vivian Ward, während Andy Karl den Unternehmer Edward Lewis spielt. Das Duo möchte den Charakteren, die im Original von Roberts und Richard Gere verkörpert wurden, gerne seinen eigenen Stempel aufdrücken. Julia Roberts hatte am Abend ihres Überraschungsbesuches ein Foto mit dem ‚Les Miserables‘-Star gepostet und dazu geschrieben: „Schön, diese talentierte Frau kennenzulernen.“ Bark hatte daraufhin ebenfalls ein gemeinsames Foto geteilt und mit folgenden Worten kommentiert: „Findet jemanden, der euch so anschaut, wie ich @juliaroberts anschaue.“