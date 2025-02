Stars Julia Stiles: „Beeindruckt“ von ihrer Begegnung mit Taylor Swift

Julia Stiles - BAFTAs 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.02.2025, 16:00 Uhr

Der Star verriet, dass sie "beeindruckt" gewesen sei, als sie die Sängerin kennenlernte.

Die 43-jährige Schauspielerin war auf derselben Party wie der 35-jährige Pop-Superstar zu Gast, wo die ‚Shake It Off‘-Hitmacherin auf sie zukam und ein paar „echt nette Dinge“ zu ihr sagte.

Stiles erklärte in einem Interview mit dem ‚PEOPLE‘-Magazin: „Ich war auf einer Party und Taylor Swift ist aufgetaucht. Ich wollte sie nicht stören, aber sie kam tatsächlich zu mir herüber und sagte ein paar echt nette Dinge.“ Die Darstellerin fügte hinzu: „Ich war so beeindruckt, alles war wie vernebelt. Aber ich weiß, dass ich in der Gegenwart von Taylor Swift stand und sie ist wirklich süß gewesen.“ Julia sprach zuvor darüber, dass sie gemerkt habe, dass sie mit nur „sehr wenig Schlaf“ auskommen kann, was ihr als Mutter von drei Kindern und als Schauspielerin und Regisseurin sehr zugutekommen würde: „Wie gut ich mit sehr wenig Schlaf auskommen kann. Als Mutter und Regisseurin kann ich immer noch vollkommen leistungsfähig sein. Und wie gut ich im Multitasking bin.“ Der ‚Save the Last Dance‘-Star hatte vor Kurzem ihr Regiedebüt mit dem romantischen Drama ‚Wish You Were Here‘ gegeben.