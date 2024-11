Machte Trennung im März öffentlich Julian Claßen ist wieder vergeben

Julian Claßen hat seine neue Partnerin auf Instagram präsentiert. (paf/spot)

SpotOn News | 02.11.2024, 16:36 Uhr

Julian Claßen hat sein Liebesglück mit seinen Instagram-Followern geteilt. Weniger als ein Jahr nach der Trennung von seiner Ex-Freundin ist er frisch verliebt.

Julian "Julienco" Claßen (31) ist wieder in festen Händen. Der Ex-Freund von Bianca "Bibi" Heinicke (31) teilte auf Instagram Fotos und ein Video mit seiner neuen Freundin, die ihrem Profil nach den Namen Palina trägt. Mit ihr zeigt sich Julian im ersten Schnappschuss in einem Restaurant: Das frisch verliebte Paar stößt mit zwei Drinks an, während es sich gegenseitig anstrahlt.

Freunde teilen ihre Freude in Kommentaren

Ein Clip des Beitrags zeigt die beiden, wie sie sich einen Cocktail teilen. Auf dem letzten Slide posieren sie in sommerlichen Outfits, während Palina den Arm ihres Freundes umschlingt. Den Beitrag kommentierte Julian lediglich mit zwei Punkten und einem roten Herzen und taggte seine Partnerin. Diese kommt auf Instagram auf etwa 20.000 Follower. Auf TikTok verfolgen über 70.000 Personen ihren Comedy-Content.

In der Kommentarspalte freuen sich zahlreiche Personen mit dem Paar, darunter Julians Schwester Bianca Schmitt. "Freue mich so sehr für Euch", schreibt sie und ergänzt die Nachricht um zwei rote Herzen. "Viel Glück & Liebe für euch beide", wünscht Influencer Twenty4Tim (24). Auch Dagi Bees (30) Ex-Freund Liont (32) wünscht ihnen "viel Glück" und schreibt, sie sollen die Leute reden lassen. Julians bester Freund Rafael Neugart schwärmt: "Ihr zwei passt so gut zusammen. Wünsche euch nur das Beste!"

Video News

Die Ex-Freundinnen des Influencers

Julians letzte Beziehung liegt nicht weit zurück. Im März gaben er und Ex-Freundin Tanja Makarić (26) ihre Trennung bekannt. Nachdem er alle gemeinsamen Fotos mit der Sportlerin gelöscht hatte, teilte er in seiner Story mit, sie hätten sich "einvernehmlich getrennt".

Zuvor war er von 2009 bis 2022 mit der YouTuberin "BibisBeautyPalace" zusammen, mit der er sich zwei Kinder teilt. Mit seiner Ex-Partnerin, die sich nach der Trennung aus der Öffentlichkeit zurückzog, zeigte er sich erstmals wieder im Oktober. Zusammen mit ihrem neuen Freund Timothy Hill erschien sie in zwei Folgen des "Die Petze und der Besserwisser"-Podcasts von Julian und seiner Schwester.