Julian Weigl heiratet seine Jugendliebe Sarah Richmond

Seit vier Jahren ist Dortmund-Profi Julian Weigl (23) mit seiner Jugendliebe Sarah Richmond (22) zusammen. Am Samstag feierte die Moderatorin auf Mallorca ihren Geburtstag. Mit seinem Heiratsantrag machte Julian ihr dieses Jahr wohl das schönste Geburtstagsgeschenk.

Wie Julian Weigl (23) gestern über Instagram mitteilte, hat er seiner Jugendliebe die Frage aller Fragen gestellt. Und sie hat “Ja” gesagt! Der BVB-Spieler verkündete die frohe Botschaft mit einem Bild auf Instagram, welches die beiden glücklich lächelnd Arm in Arm zeigt. Die 22-jährige hält dabei in der einen Hand einen Strauß rosafarbener Rosen. An der anderen Hand glänzt ihr Verlobungsring.

Julian und Sarah sind schon seit Teenager-Tagen ein Paar. Mit gerade einmal 15 Jahren verliebte sich der Mittelfeldspieler in die damals 13-jährige Sarah. Das Paar verlor sich zunächst aus den Augen, ehe sie vor vier Jahren wieder zusammen fanden.

Bereits seit mehreren Tagen bietet das frisch verlobte Paar seinen Followern Urlaubseindrücke, welche einen neidisch werden lassen. Mittlerweile sind die beiden jedoch nach Dortmund zurückgekehrt, denn die Saisonvorbereitung von Fußballstar Weigl steht an.

Julian Weigl spielte lange Zeit bei 1860 München, ehe er 2015 zu Borussia Dortmund wechselte. Dort hat er einen Vertrag bis 2021. Ob er in der anstehenden Saison noch für den BVB aufläuft, steht allerdings noch nicht fest. Aufgrund des namhaften Kaders, droht dem 23-jährigen aktuell nur noch die Ersatzbank. Aus diesem Grund erwägt Julian Weigl einen Wechsel. Die Ablösesumme soll laut Bild-Informationen 30 Millionen Euro betragen. In Frage kommen womöglich Paris Saint-Germain oder der FC Arsenal London. Die Vereine bekundeten schon im Winter ihr Interesse an dem talentierten Mittelfeldspieler.

Die Verlobte von Julian Weigl startet währenddessen im TV durch. Sarah ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern hat auch was im Kopf! Sie studierte erfolgreich TV- und Radiojournalismus. Aktuell moderiert die Deutsch-Amerikanerin samstags die “Toggo-Show” auf Super RTL und unterhält damit die jüngste Generation.

Privat ist Sarah Richmond eine große Hundeliebhaberin und hat selbst einen goldenen Labrador namens Mason. Außerdem tanzt die hübsche Brünette gerne. Vergleicht man ihr Instagram-Profil mit dem anderer Spielerfrauen, fällt vor allem eins auf: anstatt Designerhandtaschen oder Fotos aus dem Fitnessstudio, postet sie lieber Essen. Wie sympathisch! Und ihre Figur kann sich auch so definitiv sehen lassen.