Julianne Moore findet Online-Dating „gewöhnungsbedürftig“

Donnerstag, 8. August 2019 07:55 Uhr

Oscar-Preisträgerin Julianne Moore hat in ihrer Schauspiel-Karriere schon einiges gesehen. Allerdings gibt es auch viele Dinge, die der 58-Jährigen nicht gefallen.

Eine Kritik an Schauspielern hat Moore, denn Social Media wird vermehrt als Werbeplattform genutzt: „Das sind die Schlimmsten, die zeigen ständig ihr ach so aufregendes Leben!“ Auch bei digitalem Online-Dating empfindet die bereits seit 16 Jahren verheiratete Moore ähnlich: „Ich beobachte es bei Freunden und finde es noch immer gewöhnungsbedürftig. Ich hätte keine Ahnung, wie ich mich an ihrer Stelle verhalten würde. Ich wäre sicher überfordert.“

Alles auf Neustart

Von ihrer Rolle als Gloria in „Gloria – Das Leben wartet nicht“, die sich als Single-Dame mit Mitte 50 nochmal neu entdeckt, ist sie fasziniert, wie sie im Gespräch mit „Madame“ verrät: „Für mich sind Frauen wie Gloria Heldinnen! Dafür muss man nicht auf den Mount Everest klettern, es reicht schon, sich mit dem eigenen Leben gut zu arrangieren. Mir gefällt Glorias Respekt für ihre eigenen Träume und Bedürfnisse, sie ist so aktiv. Ihre Kinder sind erwachsen, sie hat denselben Job, trifft sich mit denselben alten Freundinnen. Aber wenn sie abends tanzen geht, macht sie das nur für sich. Da kann sie loslassen.“