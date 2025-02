"Ich schätze das Privileg" Juliette Binoche wird Jury-Präsidentin bei Filmfestpielen in Cannes

Neue Aufgabe für Juliette Binoche: Sie ist 2025 Jurypräsidentin in Cannes. (ae/spot)

SpotOn News | 04.02.2025, 06:27 Uhr

Sie ist eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Frankreichs - und erhält nun die ehrenvolle Aufgabe, die Jury der Filmfestspiele von Cannes zu leiten. Juliette Binoche betonte in einer Erklärung: "Ich schätze das Privileg, die Verantwortung und die absolute Notwendigkeit der Demut."

Die französische Schauspielerin Juliette Binoche (60) ist zur Präsidentin der internationalen Jury der Filmfestspiele von Cannes 2025 ernannt worden. Sie tritt damit die Nachfolge der "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig (41) an und wird der Gruppe aus Filmfachleuten vorstehen, die den diesjährigen Gewinner der Goldenen Palme auswählen.

Video News

Erster Auftritt in Cannes vor vier Jahrzehnten

Die 78. Internationalen Filmfestspiele von Cannes finden vom 13. bis 24. Mai 2025 statt. Binoche verbindet eine lange Geschichte mit Cannes: Sie debütierte dort vor genau 40 Jahren, bei der Premiere von André Téchinés "Rendez-vous" im Jahr 1985. Es war ihre erste große Filmrolle und machte sie zum Star. "Ich wurde beim Festival de Cannes geboren", sagte sie später einmal.

Die Französin war seitdem regelmäßig in Cannes zu Gast und kehrt mit Filmen von einigen der bekanntesten internationalen Autoren wie Michael Haneke ("Code Unknown", "Caché"), David Cronenberg ("Cosmopolis"), Krzysztof Kieślowski ("Drei Farben: Rot") oder Olivier Assayas ("Die Wolken von Sils Maria"). Für ihre Rolle als Antiquitätenhändlerin in Abbas Kiarostamis "Die Liebesfälscher" wurde sie 2010 in Cannes als beste Schauspielerin ausgezeichnet.

"1985 bin ich zum ersten Mal mit der Begeisterung und Unsicherheit einer jungen Schauspielerin die Stufen hinaufgegangen. Ich hätte nie gedacht, dass ich 40 Jahre später in der Ehrenrolle der Jurypräsidentin zurückkehren würde", sagte Binoche in einer Erklärung. "Ich schätze das Privileg, die Verantwortung und die absolute Notwendigkeit der Demut."

In Cannes, Venedig und Berlin zur besten Schauspielerin gekürt

Binoche wurde bei allen drei großen europäischen Filmfestivals (Cannes, Venedig, Berlin) als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde. 1994 erhielt sie in Venedig den Volpi Cup für Kieślowskis "Drei Farben: Blau" und den Silbernen Bären in Berlin für ihre Darstellung einer Krankenschwester im Zweiten Weltkrieg in Anthony Minghellas "Der englische Patient". Für diese Rolle erhielt sie außerdem einen BAFTA und einen Oscar als beste Nebendarstellerin.

In jüngerer Zeit spielte Binoche Coco Chanel in Todd A. Kesslers AppleTV+-Serie "The New Look" und tat sich erneut mit ihrem "Der englische Patient"-Kollegen Ralph Fiennes (62) für "The Return". Im vergangenen Jahr übernahm sie das Amt der Präsidentin der Europäischen Filmakademie in Berlin, die seit 1988 jährlich den Europäischen Filmpreis verleiht.