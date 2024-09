Film ‚Mamma Mia 3‘ in Arbeit Die Pläne für ‚Mamma Mia 3‘ sollen bereits in Arbeit sein. Christine Baranski, die in der ‚Mamma Mia‘-Filmreihe mitspielte, erzählte, dass Produzentin Judy Kramer aktuell am nächsten Film der Reihe arbeitet. Die 72-jährige Schauspielerin verriet in einem Interview gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Ich bin mit Judy Kramer in London in unserer Lieblingskneipe gewesen, sie plant […]