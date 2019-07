„Jumanji: The Next Level“: Der erste Trailer ist da

Montag, 1. Juli 2019 18:21 Uhr

Der erste Trailer der Jumanji-Fortsetzung ist raus. Eines steht schon mal fest: Die Kinobesucher dürfen sich in „Jumanji – The Next Level“ auf jede Menge Action und Fun freuen.

Das Jumaji-Spiel geht in die nächste Runde. Heute erschien der erste englischsprachige Trailer für „Jumanji 2: The Next Level“. Neben Dwayne Johnson (47), wird auch wieder Kevin Hart (39) für jede Menge Lachstoff sorgen.

Im Gegensatz zum ersten Teil, erwartet die Zuschauer in Jumanji 2 ein abwechslungsreiches Setting. Im Vorgängerstreifen kämpften die Abenteurer nur im Dschungel ums blanke überleben. Auch im zweiten Teil verschlägt es die Freunde zunächst in den Urwald. Dieses mal bekommen sie es jedoch auch in einer Wüste, sowie in einer Schneelandschaft, mit zahlreichen Ungeheuern zu tun.

Neben Dwayne Johnson und Kevin Hart, stehen auch Hollywood-Star Karen Gillan (31) sowie Jack Black (49) wieder gemeinsam vor der Kamera. Zudem dürfen sich die Fans auf neue Darsteller freuen. Darunter Awkwafina (31), welche auch aus „Ocean’s 8“ bekannt ist, sowie Danny DeVito (74) aus Batmans Rückkehr.

Während im ersten Teil alle Teenager völlig überraschend ihre eigentlichen Körper im Spiel in fremde Körper verwandeln, sind es nun die Senioren, die sich plötzlich in der Jumanji-Welt wiederfinden.

Teil 1 war ein Kino-Hit

Ende 2017 kam der erste Teil der Neuverfilmung von 1995 in die Kinos. Der Film spielte damals rund eine Milliarden US-Dollar in die Kassen der Filmemacher. Gute Voraussetzungen also für die Fortsetzung.

Fans des Streifens mit Dwayne Johnson und Kevin Hart müssen sich allerdings noch gedulden. „Jumanji 2″ soll erst Ende des Jahres am 12.Dezember in die Kinos kommen.