Musik Jungkook: Er vermisst seine BTS-Bandkollegen

Jungkook performs at the 2023 Global Citizen Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2023, 16:00 Uhr

Jungkook verkündete, dass die „Synergie von BTS im Jahr 2025“ „unglaublich“ sein werde.

Die südkoreanische Boyband hat seit letztem Sommer eine Pause eingelegt, weil sich die Bandmitglieder, darunter RM, Suga, Jin, J-Hope, V und Jimin, auf ihre Soloprojekte konzentrieren und einige ihre Wehrpflicht absolvieren.

Und Jungkook, der am 3. November sein Debüt-Soloalbum ‚Golden‘ herausbrachte, enthüllte, dass er seine Bandkollegen vermissen würde und er sich deshalb auf ihr gemeinsames Wiedersehen freue. In einem Interview mit Zane Lowe auf Apple Music 1 enthüllte der Star: „Wir waren so viele Jahre lang immer zusammen, dass ich die Leere spüre, weil sie nicht an meiner Seite sind. Weißt du, ich vermisse sie … Ich denke, dass die Synergie von BTS im Jahr 2025 unglaublich sein wird.“ Jungkooks Aussagen erinnern an die seines Bandkollegen V, der zuvor erklärte, dass die „Synergie wie keine andere sein wird“, wenn sich die Band neuformiert. Über das Dasein als Solokünstler verriet Jungkook: „Die Vorbereitungen als Solokünstler und die Arbeit als Solokünstler … es gab Zeiten, in denen ich BTS wirklich vermisste. Als ich im Green Room oder alleine auf der Bühne war oder sogar beim Essen mit dem Personal, da wurde ihre Abwesenheit neben mir so offensichtlich. Wir haben so viele Jahre miteinander verbracht, dass ihre Abwesenheit eine spürbare Lücke hinterlassen hat.“