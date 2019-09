Jurassic World 3: Diese Stars aus dem Original sind mit dabei

Am 10. Juni 2021 soll der dritte Teil der „Jurassic World“-Reihe in die Kinos kommen. Nun steht auch fest, dass mit Laura Dern, Sam Neill und Jeff Goldblum drei Stars aus dem Original von 1993 in dem Streifen zu sehen sein werden. Lange war das nur ein Gerücht. Nun ist es offiziell.

Laura Dern (52), Sam Neill (72) und Jeff Goldblum (66) kehren in das „Jurassic World„-Universum zurück. Lange wurde über die Rückkehr der drei Stars auf die Kinoleinwand spekuliert. Doch gestern Abend machte Regisseur Colin Trevorrow (43) die Gerüchte offiziell, nachdem er einen Kurzfilm präsentiert hatte. Das berichtet das US-Portal „Deadline“.

Erfolgs-Trio

Zudem gab Trevorow bekannt, dass es sich dabei nicht nur um Nebenrollen handeln soll. Wie bereits im Streifen von 1993 werden alle drei bedeutende Figuren spielen. Das Trio scheint jedenfalls im wahrsten Sinne des Wortes ein großer Gewinn für den Cast zu sein. Der erste Teil der Reihe spielte nämlich ganze 5 Milliarden US-Dollar in die Kassen der Filmemacher.

Jeff Goldblum spielte im Original Ian Malcolm. Laura Dern übernahm die Rolle der Ellie Sattler. Sam Neill war als Dr. Alan Grant zu sehen. Wir dürfen gespannt sein in welchen Figuren sie den Dinosauriern 2021 gegenüber stehen.