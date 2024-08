Kinostart im Sommer 2025 „Jurassic World 4“: Offizieller Titel und erste Bilder veröffentlicht

Jonathan Bailey und Scarlett Johansson spielen in "Jurassic World Rebirth" die Hauptrollen. (eyn/spot)

SpotOn News | 30.08.2024, 11:45 Uhr

Mit "Jurassic World: Rebirth" startet im Sommer der vierte Teil der Dino-Reihe in den Kinos. Neben dem Titel wurden auch die ersten Bilder veröffentlicht - mit Scarlett Johansson und Jonathan Bailey.

Dino-Fans aufgepasst: Universal Pictures hat einen ersten Vorgeschmack auf den vierten Teil aus dem "Jurassic World"-Universum gegeben. Der Film, der am 2. Juli 2025 in die Kinos kommen soll, trägt den Titel "Jurassic World Rebirth" und spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" (2022).

In "Jurassic World Rebirth" gibt es demnach nur noch eine begrenzte Anzahl an Dinosauriern, die in speziellen Gebieten leben. Ein Forscherteam soll genetisches Material der verbliebenen Exemplare beschaffen, da das für die Entwicklung eines lebensrettenden Medikaments nötig ist – strandet dann jedoch auf einer geheimnisvollen Insel.

Erstes Bild mit Scarlett Johansson

Hollywoodstar Scarlett Johansson (39) spielt die Expeditionsleiterin, "Bridgerton"-Liebling Jonathan Bailey (36) einen Paläontologen und Oscarpreisträger Mahershala Ali (50) ein weiteres Team-Mitglied. Universal veröffentlichte zwei Szenenbilder aus dem Film, auf denen die drei bei der Expedition zu sehen sind.

Neben ihnen spielen unter anderem Rupert Friend (42), Manuel Garcia-Rulfo (43) und Ed Skrein (41) beim neuen "Jurassic World"-Teil mit. Da der Film eine neue Geschichte und damit auch ganz neue Figuren vorstellt, sind frühere Darsteller wie Chris Pratt (45), Bryce Dallas Howard (43) oder Laura Dern (57) nicht mehr dabei.

Regie beim neuen Streifen führt Gareth Edwards (49) nach einem Drehbuch von David Koepp (61), der bereits an "Jurassic Park" (1993) und dessen Fortsetzung "Vergessene Welt" (1997) von Steven Spielberg (77) gearbeitet hat. Drei Blockbuster-Filme gab es bisher aus der "Jurassic Park"-Reihe von 1993 bis 2001, darauf folgten ab 2015 drei weitere unter dem Namen "Jurassic World".