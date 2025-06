Film Ridley Scott: Bei diesem Filmgenre will er noch Regie führen Ridley Scott versucht am Set immer, „seinen Willen durchzusetzen“. Der 87-jährige Filmemacher hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten Klassiker wie ‚Der Marsianer‘, ‚Thelma und Louise‘ und Titel wie ‚House of Gucci‘ auf die Leinwand gebracht. Er gab aber zu, dass er auf vergangene Projekte selten zurückblicke. Auf die Frage, ob er irgendetwas „reparieren“ wolle, […]