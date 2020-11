15.11.2020 11:11 Uhr

Jury-Beben bei „The Voice Kids“: Das sind die neuen Coaches

Überraschung: Bei der Castingshow "The Voice Kids" werden in der neunten Staffel fünf neue Coaches auf den roten Drehstühlen Platz nehmen.

Jury-Beben bei „The Voice Kids“: Sat.1 tauscht für die neunte Staffel der Castingshow die Coaches komplett aus. Anstelle von Lena Meyer-Landrut (29), Max Giesinger (32, „Die Reise“) und Sasha (48) werden ab Frühjahr 2021 der spanisch-deutsche Singer-Songwriter Alvaro Soler (29), Popsänger Wincent Weiss (27), Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (36) sowie Michi Beck (52) und Smudo (52) von den Fantastischen Vier auf den roten Drehstühlen Platz nehmen. Das gab der Sender am Sonntag (15. November) bekannt. Zuerst hatte die „Bild am Sonntag“ darüber berichtet.

„Da können wir Coaches uns noch alle etwas abschauen“

Für Neu-Coach Wincent Weiss, der bislang in keiner Castingshow in der Jury saß, geht damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: „Mein eigentlicher Berufswunsch war immer Kindergärtner und hätte das mit der Musik nicht geklappt, würde ich heute sicher etwas in diese Richtung machen. ‚The Voice Kids‘ verbindet für mich meinen Beruf als Musiker mit der Arbeit mit Kindern und deswegen freue ich mich besonders darauf“, sagt Weiss.

Alvaro Soler, für den es ebenfalls der Castingshow-Einstand in Deutschland ist, ist sich sicher: „Oft haben gerade Kids eine so ehrliche und ungefilterte Herangehensweise an Musik, da können auch wir Coaches uns noch alle etwas abschauen.“

Stefanie Kloß sowie Michi Beck und Smudo sind hingegen alte Hasen im „The Voice“-Kosmos. Die Silbermond-Frontfrau bildet 2020 in der zehnten Staffel von „The Voice of Germany“ (TVOG) ein Team mit Yvonne Catterfeld (40). Sie war bereits in zwei weiteren Staffeln als „TVOG“-Coach tätig sowie in einer Staffel bei „The Voice Kids“. Michi Beck und Smudo waren in fünf Staffeln von „TVOG“ am Start, mit zwei Siegen. Es ist ihr erstes Engagement im „The Voice Kids“-Doppelstuhl.

Sat.1 zeigt die neunte Staffel von „The Voice Kids“ im Frühjahr 2021. Die Dreharbeiten sind bereits gestartet – natürlich

unter Einhaltung eines strengen Hygiene- und Sicherheitskonzeptes. Bei den Aufzeichnungen der Blind Auditions wird auf Studiopublikum verzichtet.

(rto/spot)