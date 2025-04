Stars Justin Baldoni fordert Richter auf, Antrag von Ryan Reynolds auf Abweisung einer Millionen-Verleumdungsklage abzulehnen

Justin Baldoni - It Ends With Us premiere 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.04.2025, 09:00 Uhr

Justin Baldoni hat einen Richter aufgefordert, den Antrag von Ryan Reynolds auf Abweisung einer Verleumdungsklage in Höhe von 400 Millionen US-Dollar abzulehnen.

Er argumentierte, dass der ‚Deadpool‘-Darsteller eine Schlüsselfigur in einer angeblichen Verleumdungskampagne war. Justin (41) und seine Firma, Wayfarer Studios, reichten am Dienstag (1. April) April eine Klage ein, die erst jetzt ans Licht gekommen ist, und bestanden darauf, dass Ryan (48) nicht aus der Klage entfernt werden sollte.

In der Klageschrift, die Richter Lewis J. Liman vorgelegt wurde, heißt es: „Das FAC hat ausdrücklich zahlreiche Fakten, um die Ansprüche der Wayfarer-Parteien gegen ihn zu stützen, sowohl auf seine direkten Handlungen als auch auf seine Verantwortung als Mitverschwörer.“

Der Rechtsstreit geht auf Vorwürfe zurück, die Ryans Frau Blake Lively (37) gegen Justin erhoben hat. Blake, der an der Seite von Baldoni in ‚It Ends With Us‘ mitspielte, verklagte den Filmemacher im Dezember 2024 wegen sexueller Belästigung und einer Verleumdungskampagne. Baldoni hat die Vorwürfe zurückgewiesen und eine Gegenklage wegen Verleumdung und Erpressung eingereicht. Ein Sprecher von Ryan antwortete am Mittwoch (3. April) und erklärte: „Sie behaupten erneut Verleumdung, ohne zu behaupten, wer diffamiert wurde, was genau gesagt wurde oder wie jemand tatsächlichen Schaden erlitten hat.“ Der Sprecher fügte hinzu: „Im Gegensatz zu Herrn Baldoni, der seine Marke aufgebaut hat, indem er vorgab, ein Mann zu sein, der ’selbstbewusst genug ist, den Frauen in seinem Leben zuzuhören‘, ist Ryan Reynolds tatsächlich dieser Mann und er wird seine Frau weiterhin unterstützen.“