Justin Baldoni lässt Vorladung von Taylor Swift fallen

Taylor Swift - Wembley 15 August 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2025, 09:00 Uhr

Justin Baldoni hat die Vorladung gegen Taylor Swift in seinem laufenden Rechtsstreit mit Blake Lively fallen gelassen.

Der 41-jährige Schauspieler wird von seinem ‚It Ends With Us‘-Co-Star wegen sexueller Belästigung und des Versuchs, ihren Ruf zu zerstören, verklagt. Er hat mit einer Klage zurückgeschlagen, in der er sie der Erpressung und Verleumdung beschuldigt. Obwohl er wollte, dass Blakes enge Freundin Taylor in dem Fall aussagt, hat der Vertreter des ‚Gossip Girl‘-Stars jetzt enthüllt, dass dies nicht mehr der Fall sein wird.

Ein Sprecher von Blake sagte in einer Erklärung: „Wir freuen uns, dass Justin Baldoni und die Wayfarer-Parteien ihre schikanösen Vorladungen an Taylor Swift und ihre Anwaltskanzlei zurückgezogen haben. Wir haben die Bemühungen von Taylors Team unterstützt, diese unangemessenen Vorladungen, die an ihren Anwalt gerichtet waren, aufzuheben, und wir werden uns weiterhin für jeden Dritten einsetzen, der dabei zu Unrecht belästigt oder bedroht wird.“

Der Vertreter beschuldigte Justin und seine Firma, die Wayfarer Studios, von Anfang an versucht zu haben, die ‚Cruel Summer‘-Hitmacherin „in den Mittelpunkt dieses Falles“ zu stellen, und deutete an, dass die Vorladung eine Ablenkungstaktik gewesen sei. In der Erklärung heißt es weiter: „Das Team von Baldoni und Wayfarer hat versucht, Taylor Swift, eine Frau, die eine Inspiration für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt war, vom ersten Tag an in den Mittelpunkt dieses Falles zu stellen. Die Berühmtheit von Taylor Swift auszunutzen, war der ursprüngliche Plan in Melissa Nathans Szenarioplanungsdokument, und er wird bis heute fortgesetzt. Angesichts der Tatsache, dass sie sich vor einem Bundesgericht rechtfertigen mussten, gaben sie jetzt auf.“