Stars Justin Baldonis Anwalt spricht mögliche Einigung mit Blake Lively an

Justin Baldoni - It Ends With Us premiere 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.03.2025, 09:00 Uhr

Justin Baldonis Anwalt erklärt, dass sie möglicherweise nicht für eine Einigung mit Blake Lively offen sind.

Die 36-jährige Schauspielerin und der 49-jährige Filmemacher befinden sich seit Monaten in einem erbitterten Rechtsstreit, nachdem sie ihn der Belästigung während der Dreharbeiten zu dem Film ‚Nur noch ein einziges Mal‘ beschuldigt hatte.

In Matthew Bellonis Podcast ‚The Town‘ wurde Baldonis Anwalt Bryan Freedman gefragt, „was nötig wäre, damit die Sache aufhört“, und verwies auf das „Potenzial für einen Zirkus und den Schaden für beide Seiten“. Aber Freedman argumentierte: „Man sieht eine Menge Dinge, aber die Realität ist, dass es kein Zirkus ist, wenn man eine solche Erfahrung macht. Ich habe schon viele Menschen in den schlimmsten Momenten ihrer Karriere, in den schlimmsten Momenten ihres Lebens vertreten. Justin wurde dadurch zerstört.“ Freedman deutete an, dass „der einzige Weg“, die Unschuld seines Mandanten zu beweisen, vor Gericht sein könnte. Er fügte hinzu: „In der heutigen Zeit ist der einzige Weg, wie man wirklich zurückkommen kann, der, seine Unschuld zu beweisen, und daran arbeiten wir aktiv, um [das zu tun]. Das kann vielleicht nur in einem Gerichtssaal erreicht werden.“

Justin (41) schloss die Dreharbeiten zu ‚Nur noch ein einziges Mal‘ Anfang 2024 ab und begann im August eine Pressetour, woraufhin Fans bemerkten, dass Blake weder an Interviews mit ihm teilnahm noch die Premiere des Films besuchte. Blake reichte daraufhin eine Klage wegen sexueller Belästigung gegen Justin ein und behauptete, er und seine Agenten hätten eine Hetzkampagne gegen sie geführt. Ihre Klage gegen ihn soll im März 2026 vor Gericht verhandelt werden, nachdem sie zunächst vor einem New Yorker Bundesgericht geklagt hatte.