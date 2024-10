Stars Hailey Bieber: Sie will sich nicht mehr anstrengen Seit der Geburt ihres ersten Kindes vermeidet Hailey Bieber jede Arbeit, die „körperlich, geistig und emotional“ anstrengend ist. Die Beauty-Gründerin der Firma ‚Rhode‘ brachte im August den kleinen Sohn von ihr und ihrem 30-jährigen Popstar-Ehemann Justin Bieber zur Welt. Das 27-jährige Model gab zu, dass sie sich langsam wieder in die Arbeit eingewöhne. In ihrem […]