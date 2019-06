Justin Bieber: Das steckt hinter der Kampfansage an Tom Cruise

Donnerstag, 13. Juni 2019 18:08 Uhr

Am Montag forderte Justin Bieber (25) Schauspieler Tom Cruise (56) per Twitter zu einem MMA-Käfigkampf heraus. Wollte sich der Sänger wirklich prügeln? Das steckt hinter Justins Kampfansage.

Der 25-jährige Popstar ist nicht einmal halb so alt wie Hollywood-Schauspieler Tom Cruise. Dennoch scheute sich Justin Bieber am Montag nicht, den Schauspieler per Twitter zum Kampf herauszufordern. Nun gab Bieber allerdings zu, dass die Kampfansage gar nicht ernst gemeint war.

Der Sänger gab der Boulevard-Seite TMZ in Los Angeles gestern ein spontanes Interview, bevor er in ein Auto stieg. „Nein … ich habe nur Spaß gemacht. Es war nur ein zufälliger Tweet“, gestand der Sänger. Die Idee kam dem Teenie-Schwarm, nachdem er ein Interview mit dem ‚Mission: Impossible‘- Darsteller angesehen hatte. Biebs erklärte: „Ich habe ein Interview mit ihm gesehen. Er war in meinen Gedanken.“

„Tom hätte ihm den Arsch aufgerissen“

Justin Bieber ist allerdings der Meinung, dass er keine Chance gegen den 31 Jahre älteren Tom Cruise gehabt hätte. So erklärte er: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass Tom mir im Kampf den Arsch aufreißen würde. Ich müsste in einer guten Verfassung sein. Er ist außerhalb meiner Gewichtsklasse. Er hat die Kraft meines Vaters. Ich liebe dich, Tommy.“

MMA-Präsident Dana White, reagierte übriges nicht auf das Kampfangebot von Justin Bieber. Offensichtlich war auch ihm klar, dass die Kampfansage wohl eher ein Spaß sei.