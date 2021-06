Justin Bieber freut sich nicht über seine Fans, weil …

27.06.2021 20:15 Uhr

Justin Bieber machte seinen Fans eine Ansage. Er sagte ihnen klar und deutlich, dass er sie an einem bestimmten Ort nicht sehen will.

Justin Bieber (27) scheint seit jeher ein ambivalentes Verhältnis zu seinen Fans zu haben. Obwohl er ihnen alles verdankt, zeigte er sich in der Vergangenheit oft von ihrer Begeisterung für seine Person extrem genervt.

Diese Woche machte er einer Gruppe von jungen Fans in New York erneut sehr deutlich, dass er so gar kein Interesse an ihrer Nähe hat.

Fans vor seinem Zuhause

Aktuell kursiert ein kurzes Video im Internet, das den Sänger vor seinem Zuhause in New York zeigt. Justin Bieber war gerade mit dem Auto vorgefahren, als eine kleine Gruppe junger Fans dort schon auf ihn wartete. Diese bettelten um eine Umarmung von ihn. Doch darauf hatte dieser ganz und gar keine Lust.

Justin Bieber will seine Privatsphäre

Er antwortete den jungen Mädchen in einem ruhigen, direkten und distanzierten Ton: „Das ist mein Zuhause. Hier wohne ich. Ich finde es nicht gut, dass ihr hier seid. Versteht ihr was das bedeutet? Dein Zuhause ist der Ort, an dem du abends zurückkehrst und alles fallen lassen kannst. Das hier ist mein Zuhause. Ich bitte euch deswegen darum, jetzt zu gehen.“

Besser als früher

Diese direkte Ansage an die Fans dürfte die jungen Mädchen nicht erfreut haben. Man muss allerdings eingestehen, dass sein Verhalten ein deutlicher Fortschritt zu dem von früher ist.

Noch vor drei Jahren schrie Justin Bieber Fans, die ihn nervten in Grund und Boden oder beschimpfte sie sogar. In den letzten Jahren an der Seite seiner Ehefrau Hailey Bieber (24) scheint der Musiker nun endlich mehr zu seiner Mitte gefunden zu haben.